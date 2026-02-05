บล.เอเซียพลัส เปิด 5 ปัจจัยหนุน SET ก.พ.เดินหน้าต่อหลังนิวไฮรอบปี ลุ้น Fund Flow ไหลเข้าต่อเนื่อง

บล.เอเซียพลัส ระบุว่า ตลาดหุ้นไทยเดือนก.พ. มีแนวโน้มสดใสต่อเนื่องหลังดัชนี SET INDEX ปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบ 1 ปี และเบรกแนวต้านสำคัญ 1,345 จุด ขึ้นมา จนทางข้างหน้าเริ่มเปิดโล่งขึ้น พร้อมกับคาดหวัง FUND FLOW มีโอกาสไหลเข้าต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยมี 5 ปัจจัยในเดือน ก.พ. นี้ หนุนนำให้ SET INDEX เดินหน้าต่อ ได้แก่
- ELECTION RALLY (เลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. 69) หุ้นมักจะขึ้นได้ดีทั้งช่วงก่อนและหลังเลือกตั้ง โดยก่อนเลือกตั้ง 1 สัปดาห์เฉลี่ย +1.8% และหลังเลือกตั้ง 1 เดือนบวก 2.6%
- MSCI อาจเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยเล็กน้อย (MSCI ประกาศการ REBALANCE วันที่ 10 ก.พ. 2568) โดยตลาดหุ้นไทยปีนี้ขึ้นได้ดี +6.9% YTD เทียบกับตลาดหุ้นโลก MSCI ACWI +2.4% YTD เท่านั้น รวมถึงอาจได้ส่วนแบ่งเพิ่มจากตลาดหุ้นอินโดนีเซียที่ลงแรง หลังมีประเด็น FREE FLOAT อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ MSCI กำหนด
- ลุ้นตัวเลข GDP งวดไตรมาส 4/68 คาดว่ามีโอกาสสูงจะหลบเหตุการณ์เกิด TECHNICAL RECESSION ได้ (ประกาศวันที่ 16 ก.พ. 2569) หลังจากงวดไตรมาส 3/68 ติดลบ -0.6% QoQ แต่งวดไตรมาส 4/68 คาดพลิกกลับมาเป็นบวก 0.2% QoQ และ +1.3% YoY
- เข้าช่วงเทศกาลตรุษจีน คาดหวังนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากฐานต่ำ (วันที่ 17 ก.พ. 69) ทั้งนี้ตรุษจีนปีที่แล้วอยู่เดือน ม.ค. และปีที่แล้วมีประเด็นร้อนดาราจีนถูกลักพาตัวพอดี
- กำไรงวดไตรมาส 4/68 มีโอกาสทำได้ 2.5 - 2.6 แสนล้านบาท เติบโต 80% - 90% YoY (สิ้นสุดรายงาน 27 ก.พ. 69) จากฐานปีที่แล้วที่ต่ำเพียง 1.37 แสนล้านบาท หนุน TRAILING PE ของตลาดลดลงได้ราวๆ 1 เท่ากว่าๆ
กลยุทธ์การลงทุนเน้นหุ้นพื้นฐานดี ราคา LAGGARD: BGRIM, SJWD, TIDLOR, SIRI, CPALL, WHA, BDMS, PR9, CK