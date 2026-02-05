ออมสิน เปลี่ยนธุรกรรมทางการเงิน เป็นสินเชื่อเพื่อสังคม ให้โอกาสคนล้ม กลับมายืนอีกครั้ง

จะดีแค่ไหน? ถ้าธุรกรรมทางการเงินปกติของคุณ กลายเป็นที่พึ่งให้คนที่กำลังต้องการทางออก ธนาคารออมสิน นำธุรกรรมการเงินของคุณไปต่อยอดเป็นสินเชื่อเพื่อสังคม เพื่อให้โอกาสคนที่ล้มได้กลับมายืนได้อีกครั้ง
- สร้างโอกาสทางการศึกษา
- พยุงธุรกิจรายย่อย
- แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
เพราะ "คุณ" คือส่วนสำคัญที่ช่วยส่งต่อโอกาสและเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น ไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชี แต่นี่คือ "พลังแห่งการให้" ที่เกิดขึ้นได้จริงในทุกวัน เพียงแค่คุณเลือกทำธุรกรรมกับธนาคารออมสิน
เริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันนี้ เพียงใช้บริการฝากเงินหรือฝากสลากที่ธนาคารออมสิน หรือผ่านแอป MyMo
ติดตามเรื่องราวเปลี่ยนชีวิตได้ที่ https://to.gsb.or.th/bUgKu