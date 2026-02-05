Liberator ปูพรมสื่อทั่วกรุงเทพฯ ชู "เทรด 3 ล้าน ฟรี 3 เดือน" ปลุกกระแส "ใครๆ ก็ลงทุนได้"

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator) เดินหน้ารุกการสื่อสารแบรนด์ (Branding) ครั้งใหญ่ เปิดตัวการใช้สื่อโฆษณาครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ ทั้งรถไฟฟ้า MRT พื้นที่ย่านธุรกิจ อาคารสำนักงาน และสื่อดิจิทัล เพื่อผลักดันแนวคิด “การลงทุนที่คนไทยต้องเข้าถึงได้” ให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนเมืองในชีวิตประจำวัน
การสื่อสารครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่ของธุรกิจหลักทรัพย์ในช่วงต้นปี โดย Liberator เลือกใช้สื่อที่ผู้คนพบเจอซ้ำในทุกวัน ตั้งแต่การเดินทาง การทำงาน ไปจนถึงโลกออนไลน์ เพื่อเปลี่ยนภาพจำของการลงทุนจากเรื่องยากและไกลตัว ให้กลายเป็นทักษะทางการเงินที่เริ่มต้นได้จริง
นางสาววทันยา บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด กล่าวว่า“เราไม่ได้ต้องการให้คนเห็นโฆษณาเพียงครั้งเดียวแล้วจบ แต่ต้องการให้การลงทุนค่อยๆ ซึมเข้าไปในชีวิตประจำวัน ผ่านการสื่อสารที่พบเจอได้ทุกวัน จนคนรู้สึกว่าการเริ่มต้นลงทุนเป็นเรื่องปกติ เหมือนการออมเงินหรือวางแผนอนาคต”
ภายใต้การสื่อสารดังกล่าวของ Liberator คือการเน้นย้ำแคมเปญใหญ่ “เทรด 3 ล้าน ฟรี 3 เดือน” ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดอุปสรรคด้านต้นทุน และมีส่วนช่วยให้ผู้ที่ยังลังเลหรือยังไม่กล้าเริ่มลงทุนสามารถทดลองเรียนรู้ตลาดจากประสบการณ์จริง และสร้างความมั่นใจในการลงทุนระยะยาว
Liberator มุ่งวางตำแหน่งเป็นโบรกเกอร์ยุคใหม่ที่ไม่เพียงให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ต้องการทำให้ “การลงทุน” กลายเป็นทักษะพื้นฐานทางการเงินของคนไทยในวงกว้าง ผ่านทั้งเครื่องมือ ความรู้ และการสื่อสารที่เข้าถึงชีวิตจริงของผู้คน และสามารถทำได้อย่างยั่งยืน
