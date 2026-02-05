TFEXสัมมนา

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) จัดสัมมนาพิเศษ “THE GAME CHANGER: พลิกเกมลงทุน ยกระดับพอร์ตหุ้นด้วย TFEX” เจาะลึกทิศทาง หุ้น-ทอง-ค่าเงิน ปี 2569 วิเคราะห์จังหวะการเทรด พร้อมแนะกลยุทธ์การใช้ TFEX เสริมพอร์ตและโอกาสการทำกำไรให้ทันทุกสภาวะตลาด โดยมี สรวิศ ไกรฤกษ์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตรีวิทย์ วังวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ TFEX พร้อมด้วยผู้บริหาร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมเปิดงาน เมื่อ 31 ม.ค. 2569 มีผู้สนใจร่วมงานคับคั่ง สามารถติดตามชมสัมมนาย้อนหลังได้ที่ www.TFEX.co.th