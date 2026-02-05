BIC ใช้ศิลปะสร้างการเรียนรู้พลังงานหนุนเยาวชนรอบโรงไฟฟ้า

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) บริษัทย่อยของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) นำโดย นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ (ลำดับที่ 4 จากซ้าย)
พร้อมด้วย อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส ศิลปินเอกครูช่างและผู้ก่อตั้งหอศิลป์คลังจัตุรัส (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) และคณะกรรมการครูศิลปะ ร่วมกันเปิดโครงการ “พลังศิลป์เปลี่ยนผ่านพลังงาน” กิจกรรมวาดภาพสำหรับครูและนักเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านศิลปะ สร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนบทบาทของคุณครูในการนำองค์ความรู้และกระบวนการสร้างสรรค์ไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียนในชุมชน ภายใต้กรอบการดำเนินงานสร้างคุณค่าสู่สังคม (CSR Strategy Framework 2565–2569) ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา