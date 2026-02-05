หุ้นแกว่งไซด์เวย์ พลังงานรับอานิสงส์ราคาน้ำมันพุ่ง แต่ DELTA อาจกดดัน จับตาเงินเฟ้อไทย

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ คาดแกว่งไซด์เวย์ แม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นซึ่งส่งผลดีกลุ่มพลังงาน แต่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีแรงขายออกมา 2 วันติดต่อกัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันหุ้น DELTA ได้
อย่างไรก็ตามมองว่าวันนี้ดัชนียังไม่สามารถผ่านที่ระดับ 1,350 จุดได้ โดยสัญญาณ Fund Flow เป็นบวกมากขึ้น แต่ถ้าจะไหลเข้าแต่ต้องรอผลการเลือกตั้ง ซึ่งหากการเลือกตั้งมีความชัดเจนตลาดจะตอบรับเชิงบวก และเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้เงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) ไหลกลับเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้วันนี้ติดตามการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อไทย ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยตลาดจะนำข้อมูลนี้ไปประเมินสัญญาณการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชุมปลายเดือนนี้
โดยให้กรอบแนวรับ 1,335-1340 จุด และแนวต้าน 1,350 จุด แนวต้านถัดไป 1,360 จุด