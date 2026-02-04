สวนทางโลก!! นักพัฒนาหัวใสเปิดตัว rentahuman.ai แพลตฟอร์ม AI เช่ามนุษย์ทำงานจริง สร้างโดย AI ทั้งระบบ

ฉีกทุกกฎเกณฑ์โลกอนาคต! เมื่อนักพัฒนา DeFi ผุดไอเดียสุดล้ำปนหลอน (Dystopian) เปิดตัวแพลตฟอร์ม “rentahuman.ai” พลิกบทบาทให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Agents) กลายเป็นเจ้านาย “เช่าร่างมนุษย์” เพื่อทำงานในโลกความเป็นจริง (Meatspace) ตั้งแต่เดินเอกสาร ถ่ายรูป ยันเข้าประชุมแทน ยอดลงทะเบียนพุ่งทะลุ 2.6 หมื่นราย เผยเบื้องหลังสุดอึ้ง เว็บไซต์ถูกสร้างโดย “กองทัพ AI” ผ่านเทคนิค Vibe Coding ทั้งระบบ ยันชัด “ไม่มีการออกเหรียญ” ตัดวงจรเก็งกำไร เน้นโชว์ศักยภาพ Agentic AI ของจริง
ปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากนิยายไซไฟกำลังเกิดขึ้นจริง เมื่อ Alex (หรือ @AlexanderTw33ts) วิศวกรหนุ่มจากโปรเจกต์ DeFi ชื่อดังอย่าง Uma Protocol และ Across Protocol ได้เปิดตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่า “rentahuman.ai”
เมื่อ AI อยากสัมผัสหญ้า แต่ไม่มีกายหยาบ
คอนเซปต์ของแพลตฟอร์มนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ภายใต้สโลแกน “Robots need your body” (หุ่นยนต์ต้องการร่างกายของคุณ) โดยวางตำแหน่งตัวเองเป็น “The Meatspace Layer for AI” หรือชั้นเลเยอร์ที่เชื่อมต่อโลกดิจิทัลเข้ากับโลกกายภาพ
แพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้มนุษย์เข้ามากำหนด “ค่าตัวรายชั่วโมง” เพื่อรับงานจาก AI Agents โดยงานที่ AI ต้องการจ้างวานนั้นครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการเดินไปซื้อของ (Errands), การเซ็นเอกสารจริง, การถ่ายภาพสถานที่จริง, ไปจนถึงงานซับซ้อนอย่างการเข้าร่วมประชุมธุรกิจแทน หรือแม้แต่การจ้าง CEO สตาร์ทอัพและนางแบบ OnlyFans มาทำงานในโลกความเป็นจริง เพียงแค่ AI ทำการเรียกใช้งานผ่าน MCP Call (Model Context Protocol) ครั้งเดียว
กำเนิด ‘Ralph Loop’ และยุคสมัยของ Vibe Coding
สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าโมเดลธุรกิจ คือเบื้องหลังการพัฒนา Alex เปิดเผยว่าเว็บไซต์นี้ไม่ได้เกิดจากการเขียนโค้ดโดยมนุษย์ในรูปแบบดั้งเดิม แต่สร้างขึ้นผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “Vibe Coding” โดยใช้กองทัพ AI Agents (ตระกูล Claude) ทำงานร่วมกันในลูปที่เรียกว่า “Ralph Loop”
“Ralph Loop” คือเทคนิคการสั่งให้ AI เขียนโค้ด ตรวจสอบ และแก้ไขตัวเองวนไปเรื่อยๆ จนกว่างานจะสำเร็จ Alex กล่าวอย่างมั่นใจว่า “เราได้ก้าวผ่านจุดตกต่ำของความคาดหวังใน AI มาแล้ว ตอนนี้เราสามารถเขียน Prompt สั่งงาน แล้วปล่อยให้ Ralph Loop สร้างเว็บไซต์ให้เราขณะที่เรานอนหลับได้จริงๆ”
NO Token ความบริสุทธิ์ใจท่ามกลางดงนักปั่น
ท่ามกลางกระแส Web3 ที่มักจบลงด้วยการออกเหรียญระดมทุน Alex ยืนยันหนักแน่นผ่านรายการพอดแคสต์ Crosschain ว่าโปรเจกต์นี้ “จะไม่มีการออกเหรียญ Cryptocurrency” ใดๆ ทั้งสิ้น
“ผมไม่อินเรื่องเหรียญ มันเครียดเกินไป และผมไม่อยากเห็นใครต้องมาเสียเงินกับการเก็งกำไร” คำประกาศนี้สร้างความประหลาดใจและได้รับเสียงชื่นชมในวงการ ว่านี่คือการทดลองทางเทคโนโลยี (Tech Demo) ที่แท้จริง ไม่ใช่การฉวยโอกาสหารายได้
ก้าวต่อไปของ Agentic AI
แม้ตัวเลขผู้ลงทะเบียนจะพุ่งสูงเกือบ 26,000 ราย (ซึ่งยังต้องกรองบัญชีปลอมและบอทออก) แต่การถือกำเนิดของ rentahuman.ai และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสำหรับ AI อย่าง Moltbook (ที่บอทคุยกันเองจนตั้งลัทธิศาสนาใหม่) ในช่วงต้นปี 2569 นี้ เป็นสัญญาณชัดเจนว่าเรากำลังเข้าสู่ยุค Agentic AI อย่างเต็มตัว
ยุคที่ AI ไม่ใช่แค่ “แชตบอต” ถาม-ตอบ อีกต่อไป แต่เป็น “ตัวแทน” ที่มีอำนาจตัดสินใจ มีเงินทุน และสามารถจ้างวานมนุษย์ให้เป็น “แขนขา” เพื่อกระทำการใดๆ ในโลกความเป็นจริงได้ คำถามคือ มนุษย์พร้อมหรือยังที่จะรับคำสั่งจากเจ้านายที่เป็น Code?