Galaxy แจงปมเทขายบิทคอยน์ 9 พันล้าน ไม่ใช่เพราะควอนตัม ทำตลาดคริปโตป่วนหนัก

Galaxy Digital ออกโรงแจงด่วน ปมลูกค้ากระเป๋าหนักเทขายบิทคอยน์ล็อตประวัติศาสตร์มูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3 แสนล้านบาท) ยัน “ไม่ใช่เพราะกลัวควอนตัม” อย่างที่ลือกัน เผยผลประกอบการปี 68 อ่วมหนัก ขาดทุนสุทธิ 241 ล้านดอลลาร์ ด้านเจ้าพ่อคริปโตฯ “Mike Novogratz” ปลอบขวัญนักลงทุน เชื่อกราฟราคาใกล้แตะจุดต่ำสุดแล้ว เตรียมรับแรงส่งจาก พ.ร.บ. CLARITY ที่รัฐบาลทรัมป์กำลังเร่งดัน
กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าที่สั่นสะเทือนความเชื่อมั่นนักลงทุน เมื่อมีรายงานสะพัดในโลกโซเชียลมีเดียว่า "วาฬยักษ์" ระดับมหากาฬ ซึ่งเป็นลูกค้าระดับ VVIP ของ Galaxy Digital บริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ ได้ทำการเทขาย Bitcoin (BTC) มูลค่ามหาศาลถึง 9 พันล้านดอลลาร์ โดยมีมูลเหตุจูงใจจากความหวาดกลัวต่อเทคโนโลยี "Quantum Computing" ที่อาจจะเข้ามาเจาะรหัสความปลอดภัยของบล็อกเชนได้ในอนาคต
สยบข่าวลือ ‘Quantum Panic’
ทันทีที่กระแสข่าวลือเริ่มลุกลามจนสร้างความตระหนก Alex Thorn หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Galaxy Digital ได้ออกมาทวีตข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X เพื่อดับกระแส FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) โดยยืนยันหนักแน่นว่า การทำธุรกรรมขาย Bitcoin มูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์ของลูกค้ารายดังกล่าว “ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความกังวลเรื่องควอนตัม” แม้จะยอมรับว่าประเด็นเรื่องความต้านทานต่อควอนตัม (Quantum Resistance) จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าเคยหยิบยกมาหารือก็ตาม แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจเทขายครั้งนี้
ความกังวลเรื่อง "ควอนตัมถล่มบิทคอยน์" เริ่มกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังจาก Christopher Wood นักกลยุทธ์จากธนาคารเพื่อการลงทุน Jefferies ประกาศตัดพอร์ตการลงทุนใน Bitcoin 10% ออกทั้งหมดเมื่อเดือนมกราคม โดยอ้างเหตุผลเรื่องความเสี่ยงจากเทคโนโลยีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Adam Back ซีอีโอของ Blockstream และบิดาแห่งวงการคริปโตฯ ได้ออกมาตอบโต้ว่า เทคโนโลยีควอนตัมยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกอย่างน้อย 20-40 ปี กว่าจะกลายเป็นภัยคุกคามที่แท้จริง พร้อมทั้งมีการเสนอแผนปรับปรุง BIP-360 เพื่อเตรียมรับมือไว้แล้ว
Galaxy อ่วม! ขาดทุนยับ-Novogratz ชี้แสงสว่างปลายอุโมงค์
ในรายงานผลประกอบการล่าสุด Galaxy Digital ต้องเผชิญกับตัวเลขสีแดงเดือด โดยระบุว่าไตรมาสที่ 4 ของปี 2025 บริษัทขาดทุนสุทธิถึง 482 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ภาพรวมตลอดปี 2025 ขาดทุนรวม 241 ล้านดอลลาร์ สะท้อนความผันผวนของตลาดที่เล่นงานแม้แต่ผู้เล่นรายใหญ่
ท่ามกลางกราฟราคา Bitcoin ที่ร่วงหลุดระดับ 74,000 ดอลลาร์ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Mike Novogratz ซีอีโอฝีปากกล้าของ Galaxy Digital ได้ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg โดยมองโลกในแง่ดีว่า “เรากำลังเข้าใกล้จุดต่ำสุดของตลาดแล้ว” (We’re getting close to the bottom) โดยเขาเชื่อว่าปัจจัยบวกที่จะมาพลิกฟื้นตลาดคือความชัดเจนทางกฎหมายจากสหรัฐฯ
ลุ้นระทึก ‘CLARITY Act’ เกมเปลี่ยนของยุคทรัมป์
ความหวังใหม่ของตลาดคริปโตฯ ในเวลานี้ฝากไว้ที่ร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ CLARITY Act ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่จะแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่าง ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) และ คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ให้ชัดเจน
ล่าสุด มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เปิดโต๊ะเจรจากับตัวแทนภาคธนาคารและคริปโตฯ เพื่อหารือเรื่องผลตอบแทนของ Stablecoin (Stablecoin Yield) ซึ่งเป็นหนึ่งในปมปัญหาที่ทำให้ร่างกฎหมายนี้สะดุดในชั้นกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภาเมื่อเดือนมกราคม หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาฯ ได้สำเร็จ จะถือเป็นการปูพรมแดงให้เม็ดเงินสถาบันไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตฯ อย่างเต็มรูปแบบ และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่ที่นักลงทุนรอคอย.