ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.62- อ่อนค่าลงสอดคล้องสกุลเงินเอเชีย-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(4 ก.พ.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.62 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.54 บาทต่อดอลลาฯ… เงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอื่นในเอเชีย และการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลกในช่วงบ่าย สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 2,163 ล้านบาท และ 8,763 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.55-31.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนม.ค. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำตลาดโลก