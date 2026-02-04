LH Bank จัดสัมมนา “Gallop into 2026 Blueprint” ถอดรหัสกลยุทธ์ สร้างโอกาสการลงทุนโลกการเงิน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เดินหน้ามอบประสบการณ์ด้านการลงทุนให้แก่ลูกค้าและนักลงทุน จัดงานสัมมนา “Gallop into 2026 Blueprint” ภายใต้แนวคิด Opportunities Beyond Borders ถ่ายทอดมุมมองและกลยุทธ์การลงทุนแห่งปี 2026 พร้อมเจาะลึก การใช้ AI ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่งคั่งในโลกไร้พรมแดน โดยมี นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย (ที่ 4 จากขวา) เป็นประธานจัดงาน
ไฮไลต์ภายในงานคือการสัมมนาหัวข้อ AI Future Unleashed 2026 โดย นายอติชาญ เชิงชวโน (อู๋ Spin9) (ที่ 5 จากขวา) คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายเทคโนโลยีชื่อดัง ที่มาเปิดมุมมองบทบาทของ AI ในฐานะตัวแปรสำคัญ (Game Changer) ของโลกธุรกิจและไลฟ์สไตล์ในปี 2026 รวมถึงการเสวนา หัวข้อ LH AI and Technology Fund จากกูรูด้านการเงินที่มาเสิร์ฟความรู้และโอกาสการลงทุน ในกองทุนเทคโนโลยีและ AI เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี นายบรรพต ธนาเพิ่มสุข ร่วมดำเนินรายการสัมมนา ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้