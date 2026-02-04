หุ้นปิดบวก 10.43 จุด ADVANC จุดพลุตลาด Fund Flow เข้าพลังงาน-โรงกลั่น-ปิโตรฯ

SET ปิดวันนี้ที่ 1,346.54 จุด เพิ่มขึ้น 10.43 จุด (+0.78%) มูลค่าซื้อขาย 53,300.82 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีแกว่งตัวในแดนบวก ดีดตัวขึ้นแรงในภาคบ่าย โดยทำจุดสูงสุด 1,347.42 จุด และจุดต่ำสุด 1,337.87 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 207 หลักทรัพย์ ลดลง 233 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 221 หลักทรัพย์
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นได้กว่า 10 จุด โดยมีแรงซื้อหลักๆ มาจากกลุ่ม ICT ที่ได้รับอานิสงส์จาก ADVANC ที่มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษสูงมาก และส่งผลต่อเนื่องไปยังหุ้น GULF ที่ปรับขึ้นแรงด้วย
ในระยะกลางเริ่มเห็น Fund Flow จากที่กระจุกตัวในกลุ่ม Bank และ ICT กระจายไปกลุ่มพลังงาน โรงกลั่น อย่าง TOP SPRC และกลุ่มปิโตรเคมี PTTGC SCC ทำให้ผลักดันดัชนี SET ปรับขึ้นได้มาก
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันพรุ่งนี้และวันศุกร์ก่อนการเลือกตั้ง คาดแกว่งตัว sideway up ในกรอบ 1,340 - 1,375 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 5,100.76 ล้านบาท ปิดที่ 374.00 บาท เพิ่มขึ้น 13.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,828.36 ล้านบาท ปิดที่ 190.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
THAI มูลค่าการซื้อขาย 3,603.73 ล้านบาท ปิดที่ 6.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,979.74 ล้านบาท ปิดที่ 12.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,781.98 ล้านบาท ปิดที่ 49.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท