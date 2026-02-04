WP โชว์แผน JUMP+ 3 ปี รุกขยายช่องทางขาย-พัฒนาองค์กรสู่ Smart Office

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เปิดทิศทางการเติบโตผ่านแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัทในโครงการ JUMP+ ในระยะเวลา 3 ปี (2569 – 2571) ยกระดับธุรกิจ ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ฟากผู้บริหาร “ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง” ระบุตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตทุกปี พร้อมเดินหน้าขยายสาขาและช่องทางการจัดจำหน่าย พัฒนาองค์กรสู่ Smart Office และยกระดับภาพลักษณ์เพิ่มเครดิตเรตติ้ง หนุนความมั่นคงทางการเงิน ผลักดันอนาคตเติบโตยั่งยืน
นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP) เปิดเผยว่า แผนการเพิ่มมูลค่าในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2569 – 2571) ในโครงการ JUMP+ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลัก ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจพลังงานสะอาด และการบริหารจัดการที่เน้นความยั่งยืน พร้อมการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตทุกปี
“แผน Jump+ บริษัทฯมุ่งเน้นการขยายสาขาและช่องทางจำหน่าย การพัฒนา Smart Office และการจัดทำเครดิตเรตติ้ง (Credit Rating) เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับกลุ่มบริษัท ผ่าน 3 กลยุทธ์ คือ Growth, Profitability & Efficiency และ Stability พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตควบคู่กับการจัดการด้านธรรมาภิบาล และ Climate Action ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งในอนาคต” นางสาวชมกมล กล่าว
สำหรับแผนกลยุทธ์ Growth มุ่งเน้นการขยายสาขาและช่องทางจำหน่าย เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของเครือข่ายบริการให้เข้าถึงลูกค้าได้หลากหลาย ยกระดับประสิทธิภาพร้านเดิม เพื่อรักษาฐานลูกค้าและสนับสนุนการเติบโตของยอดขาย และสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ทั้งในกลุ่มลูกค้าครัวเรือน ร้านอาหาร ธุรกิจ และ SME ตลอดจนเสริมความสามารถในการแข่งขันในพื้นที่บริการ
แผนกลยุทธ์ Profitability & Efficiency มุ่งสู่การพัฒนา Smart Office โดย การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอัตโนมัติ (Automation) ในกระบวนการทำงานสำคัญ พร้อมทั้งนำ Digital Workflow และระบบ Paperless มาใช้ เพื่อให้กระบวนการทำงานมีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ง่าย เสริมสร้างความคล่องตัวและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างยั่งยืน
แผนกลยุทธ์ Stability การจัดทำ Credit Rating โดย TRIS Rating (TRIS) เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน ในระยะสั้นและระยะกลาง เพิ่มอันดับเครดิตขององค์กรและเสริมความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการขยายธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคต
สำหรับด้าน Climate Action บริษัทฯ มุ่งเน้นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำไปใช้ในการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutral และ Net Zero ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในด้านธรรมาภิบาล ยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชันทุกรูปแบบ ผ่านการดำเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติภายในองค์กร พร้อมตั้งเป้าในการได้รับการรับรอง CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และส่งเสริมให้คู่ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรงมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน