หุ้นปิดเช้าบวก 6.10 จุด ADVANC-GULF เทรดคึกคัก ผสมโรง Election Rally ฝ่าแรงเทขายหุ้น THAI

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,342.21 จุด เพิ่มขึ้น 6.10 จุด (+0.46%) มูลค่าซื้อขายราว 31,863 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำจุดสูงสุด 1,345.72 จุด และจุดต่ำสุด 1,337.87 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าดีดขึ้น จากหลายปัจจัยหนุน ทั้งแรงซื้อ ADVANC และ GULF คึกคักหลังรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4/68 ออกมาแข็งแกร่ง และประกาศจ่ายปันผลสูง หนุน Sentiment ภาพรวมตลาด
ขณะเดียวกัน ยังมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์และพลังงานเข้ามาเสริม และอีกส่วนหนึ่งอาจมาจากแรงเก็งกำไร Election Rally ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง ท่ามกลางแรงขายหุ้น THAI หลังพ้น Silent Period และยังไม่มีปัจจัยใหม่อื่นๆ เข้ามา
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งแดนบวกต่อ โดยให้แนวต้าน 1,350 จุด แนวรับ 1,330 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,493.67 ล้านบาท ปิดที่ 191.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,966.94 ล้านบาท ปิดที่ 376.00 บาท เพิ่มขึ้น 15.00 บาท
THAI มูลค่าการซื้อขาย 2,356.75 ล้านบาท ปิดที่ 6.10 บาท ลดลง 0.90 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,183.88 ล้านบาท ปิดที่ 49.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,584.08 ล้านบาท ปิดที่ 136.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท