Bitget ชี้แรงขายบิตคอยน์-ทองคำทำกำไรระยะสั้น-มองทั้งปียังไปต่อ

นางสาวเกรซี่ เฉิน กรรมการผู้จัดการของ บิตเก็ต (Bitget) แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีและบริษัท Web3 กล่าวว่า การปรับฐานของบิตคอยน์รวมถึงทองคำและแร่โลหะมีค่ามาจากความกังวลในประเด็นความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินจากว่าที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ฯ คนใหม่ และความกังวลด้านสภาพคล่องในระดับมหภาค แรงเทขายที่ออกมามองว่าเป็นการลดระดับการเก็งกำไร (Leverage) ที่มาจากปัจจัยมหภาค มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจึงมองว่าทั้งสองสินทรัพย์ยังสามารถที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ในปีนี้
ทั้งนี้ ปัจจัยมหภาคที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2569 ปกคลุมไปด้วยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความขัดแย้งทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังด้านนโยบายการเงิน ปัจจัยเหล่านี้จะยังคงผลักดันทองคำให้กลับมาทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหลักของโลกอีกครั้ง ขณะที่บิตคอยน์กำลังเข้าสู่ช่วงการลดความเสี่ยง ท่ามกลางสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้น มูลค่าตลาดที่หายไปเกือบ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ แต่ปรากฎการณ์นี้จะเริ่มดีขึ้นเมื่อนักลงทุนคลายความกังวลจากเริ่มสับเปลี่ยนเงินทุนจากสินทรัพย์ปลอดภัต ไปยังสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นบิทคอยน์ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาทองคำในปีนี้ยังสามารถยืนเหนือระดับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้จากปัจจัยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีต่อเนื่อง ขณะที่บิตคอยน์ในระยะสั้นอาจยังเคลื่อนไหวในกรอบ 70,000-80,000 ดอลลาร์ แต่พื้นฐานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ยังมีกระแสเงินไหลเข้ากองทุน ETF ที่ยังต่อเนื่อง ความผันผวนที่ลดลงเมื่อเทียบกับหุ้นเทคโนโลยี ความคืบหน้าของร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโทในสหรัฐฯ หากแรงหนุนเหล่านี้ยังคงอยู่ยังมองว่าบิตคอยน์มีเป้าหมาย 150,000–180,000 ดอลลาร์ ภายในสิ้นปี 2569
"อีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนราคาบิตคอยน์คือนักลงทุนส่วนหนึ่งมองเป็นสินทรัพย์การลงทุนคู่กับไปทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงหลักท่ามกลางระบบการเงินโลกที่แตกกระจายมากขึ้น ซึ่งการถือครองทั้งสองสินทรัพย์ร่วมกันจะช่วยทั้งป้องกันความเสี่ยงและกระจายผลตอบแทน เป็นแนวโน้มชัดเจนมากขึ้นที่นักลงทุนในระบบการเงินเดิมและระบบการเงินใหม่จะซื้อขายทั้งทองคำและบิตคอยน์"
นอกจากนี้ เพื่อรองรับความต้องการของนักเทรด Bitget จึงได้เพิ่มสินทรัพย์การลงทุนดั้งเดิมเข้ามาในแพลตฟอร์มซื้อขายตั้งแต่ปลายปี 2568 ผ่านฟีเจอร์ TradFi ล่าสุดสร้างสถิติปริมาณการซื้อขายสูงสุดตลอดกาลที่ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 21 มกราคม และมีปริมาณซื้อขายต่อวันแตะ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดชี้ว่าเทรดเดอร์ใช้ทองคำเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่เคลื่อนไหวเร็วตามเหตุการณ์ มากกว่าจะเป็นเพียงแหล่งเก็บมูลค่า
"Bitget TradFi เปิดโอกาสให้นักเทรดเพิ่มความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ภายในบัญชีเดียว สามารถย้ายจากบิตคอยน์ไปสู่ทองคำ จาก altcoin ไปสู่ดัชนีตลาดหุ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มสะท้อนวิสัยทัศน์ UEX ในภาพรวมของ Bitget ที่ซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลและตลาดดั้งเดิมหลอมรวมกันภายใต้แพลตฟอร์มเดียว"