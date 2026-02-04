PTECH เผยผู้ถือหุ้นไฟเขียวออกROขายรายเดิม

พลัส เทค อินโนเวชั่น เผยมติประชุมผู้ถือหุ้น ไฟเขียวออก RO เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม อัตรา 2 : 1 ราคา 2.00 บาท/หุ้น จองซื้อ 25 ก.พ. - 4 มี.ค. 69 เสริมสภาพคล่อง รองรับการดำเนินธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน พร้อมสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XR 9 ก.พ. 69
นายวิเลิศ อรวรรณวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECHเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2569 ว่า มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 183,653,328.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 498,742,208.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 682,395,536.00บาท ผ่านการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 183,653,328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 367,306,656.00 บาท
ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะช่วยให้ PTECH สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน และเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจทั้งการผลิตบัตรเครดิต และผลิตบัตรพลาสติกประเภทต่างๆ รวมถึงให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงบนบัตร และการรับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Service : EMS) เพื่อรองรับโอกาสการเติบโต และความพร้อมในการขยายฐานลูกค้าในอนาคต
“การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท โดยเงินที่ได้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณคำสั่งซื้อและแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 4 ที่ผ่านมา รวมถึงนำไปชำระคืนเงินกู้และหนี้การค้าบางส่วน ส่งผลให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต” นายวิเลิศ กล่าว
ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น(Record Date) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2569 (รวม 5 วันทำการ) และเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569