บล.พาย จับมือ 3 บลจ. จัดสัมมนา "Navigating 2026"

Pi Private Wealth โดย บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ "บล.พาย" ร่วมกับบริษัทจัดการกองทุนพันธมิตร 3 สถาบัน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จัดงานสัมมนา "Navigating 2026: Strategic Insights into Alternative Investments" เปิดมุมมองและกลยุทธ์การลงทุนปี 2026 การจัดสรรสินทรัพย์ พร้อมแนวทางการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่ช่วยบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนท่ามกลางความท้าทายและความผันผวนของตลาดโลก
นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและผู้บริหารสูงสุดด้าน Private Wealth บล.พายกล่าวว่า "Pi Private Wealth มุ่งมั่นยกระดับบริการการลงทุนสำหรับกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ ด้วยแพลตฟอร์มการลงทุนที่ทันสมัยและความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Personalized solution)”
“ท่ามกลางภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง การนำเครื่องมือทางการเงินมาช่วยบริหารความเสี่ยง และการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเราจึงนำเสนอข้อมูลและแนวทางการลงทุนที่สอดคล้องกับภาวะตลาดให้กับผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการ update สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้การจัดพอร์ตการลงทุนไม่ใช่เพียงการกระจายการลงทุน แต่เป็นการบริหารความเสี่ยง และหาโอกาสการลงทุนจากนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองได้” นางสาวณัชชากล่าว
โดยภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของ บล.พาย และผู้เชี่ยวชาญจากพันธมิตรมาร่วมให้ข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ นายวงศกร เหมพันธ์ ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด นายยุทธวีร์ ชื่นบรรลือสุข ผู้อำนวยการกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)นายธเนศ เลิศเพชรพันธุ์ นักกลยุทธ์การลงทุน อาวุโสบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด และนายกฤช โคมิน ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่งและกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายบรรพต ธนาเพิ่มสุข ร่วมดำเนินรายการสัมมนาในครั้งนี้