หุ้นแกว่งตัวขึ้น รับแรงหนุน ADVANC งบดีเกินคาดและปันผลสูง-เลือกตั้งโค้งสุดท้าย

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวขึ้น โดยคาดว่าจะมีแรงหนุนจากหุ้น ADVANC ที่รายงานผลการดำเนินงานออกมาดี และมีการประกาศจ่ายปันผล ทำให้เป็นแรงหนุนต่อดัชนีได้ในวันนี้
ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเข้าสู่การเลือกตั้ง อาจจะยังมี Sentiment จากการเลือกตั้งที่นักลงทุนซื้อหุ้นไทยเข้ามาอยู่บ้าง แต่อาจจะช่วยดัชนีในกรอบจำกัด ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเปิดมาเช้าวันนี้เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
โดยให้แนวต้าน 1,350 จุด แนวรับ 1,325 จุด