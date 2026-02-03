Bitkub ประกาศ ลูกค้าไทยถอนเหรียญผ่านเว็บไม่ได้ ต้องทำผ่านแอปเท่านั้น เริ่ม 10 ก.พ. 69

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Exchange) ออกประกาศสำคัญเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนช่องทางการทำธุรกรรม ถอนเหรียญ (Coin Withdrawal) สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป
สำหรับการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลักของแพลตฟอร์ม โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดที่นักลงทุนควรทราบเพื่อเตรียมความพร้อมดังนี้
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสำหรับลูกค้าสัญชาติไทย
กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่มีสัญชาติไทยจะได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบในส่วนของหน้าเว็บไซต์ โดยมีข้อกำหนดใหม่ดังนี้:
1.ปิดบริการถอนเหรียญผ่านหน้าเว็บไซต์ : ท่านจะไม่สามารถกดคำสั่งถอนเหรียญผ่านทาง www.bitkub.com ได้อีกต่อไป
2.เปลี่ยนไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน : ลูกค้ายังคงสามารถทำรายการถอนเหรียญได้ตามปกติผ่าน แอปพลิเคชัน Bitkub บนโทรศัพท์มือถือ
3.ระบบแจ้งเตือน : หากท่านพยายามทำรายการถอนเหรียญผ่านหน้าเว็บไซต์ ระบบจะแสดงข้อความแนะนำให้ท่านไปดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันแทน
กลุ่มผู้ใช้งานที่ยังสามารถถอนเหรียญผ่านเว็บไซต์ได้ตามปกติ
แม้จะมีการปรับปรุงระบบสำหรับกลุ่มลูกค้าไทย แต่ยังมีผู้ใช้งานบางกลุ่มที่ได้รับยกเว้นและสามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ดังเดิม ได้แก่
1.ลูกค้าสัญชาติอื่น (Foreign Customers) : นักลงทุนชาวต่างชาติที่ยืนยันตัวตนกับทางแพลตฟอร์ม
2.ลูกค้านิติบุคคล : บริษัทหรือองค์กรที่จดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
บริการอื่น ๆ ที่ยังใช้งานได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีผลเฉพาะ "ช่องทาง" การถอนเหรียญด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บเท่านั้น สำหรับบริการอื่น ๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ดังนี้:
- การใช้งาน API : ลูกค้าทุกกลุ่มที่ใช้งานผ่านระบบ API (Application Programming Interface) ยังคงสามารถทำรายการถอนเหรียญได้ตามปกติ
- การตรวจสอบบัญชี : ลูกค้ายังสามารถเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรม หรือดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ตามปกติ
นักลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งและอัปเดตแอปพลิเคชัน Bitkub เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนถึงวันกำหนด เพื่อให้การทำธุรกรรมถอนเหรียญเป็นไปอย่างราบรื่น