ก.ล.ต. อัปเกรดแอป SEC Check First เพิ่มฟีเจอร์เตือนภัย เช็กรายชื่อมิจฉาชีพก่อนลงทุน

ยุคที่มิจฉาชีพชุมยิ่งกว่ายุง! สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่รอช้า ปฏิบัติการเชิงรุกยกเครื่องแอปพลิเคชันสามัญประจำบ้าน “SEC Check First” ครั้งใหญ่ เพิ่มฟีเจอร์ไม้เด็ด “Investor Alert” เด้งโชว์รายชื่อบุคคล-บริษัทอันตรายรายล่าสุดทันทีที่เปิดแอปฯ พร้อมเปิดช่องทาง “แจ้งเบาะแส-แชตบอต” หวังสร้างเกราะป้องกันให้นักลงทุนไทย “เช็กให้ชัวร์ก่อนควักจ่าย” ปิดประตูตายแก๊งต้มตุ๋น
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษก ก.ล.ต. เปิดเผยถึงกลยุทธ์ล่าสุดในการต่อกรกับภัยคุกคามทางการเงินว่า ก.ล.ต. ได้ทำการปรับปรุงแอปพลิเคชัน “SEC Check First” ให้มีความเขี้ยวเล็บมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของมิจฉาชีพที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลา
ฟีเจอร์ใหม่ รู้ทันโจร ก่อนตกเป็นเหยื่อ
ไฮไลต์สำคัญของการอัปเกรดครั้งนี้ คือการเพิ่มฟีเจอร์ (1) “Investor Alert รายล่าสุด” จากเดิมที่ต้องค้นหา แต่เวอร์ชันใหม่จะแสดงรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ “ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล” (หรือกลุ่มเสี่ยงต้มตุ๋น) ที่อัปเดตล่าสุดขึ้นมาให้เห็นทันทีที่หน้าแรก เปรียบเสมือนระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานรู้ทันชื่อบริษัทหรือบุคคลต้องสงสัยได้ก่อนที่จะตัดสินใจโอนเงิน
แจ้งเบาะแส Fast Track - ถามตอบอัจฉริยะ
นอกจากระบบเตือนภัยแล้ว ก.ล.ต. ยังเพิ่ม (2) ช่องทางแจ้งเบาะแสหลอกลงทุนผ่านแอปพลิเคชันโดยตรง ตัดขั้นตอนยุ่งยากเพื่อให้ประชาชนแจ้งเรื่องได้รวดเร็วที่สุด รวมถึงเพิ่มฟังก์ชัน Chatbot เพื่อคอยตอบคำถามข้อมูลทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง
สถิติชี้ คนยังใช้แอปฯ น้อย เร่งปูพรมดาวน์โหลด
แม้สถิติปี 2568 จะมียอดการตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ก.ล.ต. สูงถึง 282,338 ครั้ง แต่ยอดการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันยังอยู่ที่ 20,788 ครั้ง ทาง ก.ล.ต. จึงขอเชิญชวนให้นักลงทุนดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปฯ เวอร์ชันล่าสุด เพื่อให้มี “เครื่องมือตรวจสอบความเสี่ยง” ติดตัวไว้ในสมาร์ทโฟนตลอดเวลา
อย่างไรก็ตามทั้งนี้ในโลกการลงทุนที่เต็มไปด้วยกับดัก แอปฯ SEC Check First โฉมใหม่ ไม่ใช่แค่เครื่องมือค้นหาข้อมูล แต่คือ “วัคซีนป้องกัน” ด่านแรกที่จะช่วยคัดกรองว่าใครคือ “ของจริง” หรือ “มิจฉาชีพ” ช่วยลดโอกาสความเสียหาย
ทั้งนี้ประชาชนสามารถดาวน์โหลด และตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆได้แก่
1.App : SEC Check First (iOS/Android)
2.Web : market.sec.or.th/LicenseCheck/Search
3.Investor Alert : market.sec.or.th/public/idisc/th/InvestorAlert
4.สายด่วน : 1207 กด 22