PTT นิวไฮ...ราคาหุ้นที่ไม่เห็นมานาน / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT คลานต้วมเตี้ยมแถว 30 บาทต้น ๆ มายาวนานมาก แต่ช่วงนี้เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้น โดยสามารถวิ่งขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 12 เดือนที่ราคา 35 บาท ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่น
PTT ครองความเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี และอยู่ในนิยมของนักลงทุนมาตลอด เพราะจ่ายเงินปันผลสูง อัตราประมาณ 5% ได้อย่างสม่ำเสมอ เพียงแต่ราคาหุ้นเท่านั้นที่ย่ำฐานไม่ไปไหน จนนักเก็งกำไรระยะสั่นเบื่อหน่าย
ราคาหุ้น PTT ไต่ระดับขึ้นอย่างช้า ๆ หลังจากนักลงทุนต่างชาติ กลับมาไล่ซื้อหุ้น ตั้งแต่เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยพุ่งเป้าช้อนซื้อหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มหลัก ๆ เช่นกลุ่มธนาคาร สื่อสาร กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มปูนซีเมนต์ และกลุ่มพลังงาน
จากราคาหุ้นที่หลับไหลแถว 30 บาทเศษ PTT ขยับปรับฐานขึ้นอย่างช้า จนเมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ระหว่างชั่วโมงซื้อขาย ขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่รอบ 1 ปีที่ราคา 35 บาท ก่อนอ่อนตัวลงเล็กน้อย ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ปิดที่ 34.25 บาทท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่หนาแน่น 1,878 ล้านบาท
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จัดให้หุ้น PTT เป็นหลุมหลบภัย ในยามนักลงทุนคิดอะไรไม่ออก จะแนะให้ซื้อ PTT เพราะถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ แต่อัตราเงินปันผลสูง คุ้มสำหรับการถือลงทุนระยะยาว และนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ต้องมีหุ้นติดไว้ในพอร์ต
อย่างไรก็ตาม ทั้งนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันจำนวนไม่น้อย ยังติดดอย PTT อยู่ เพราะราคาเคยพุ่งขึ้นระดับ 60 บาท ช่วงแตกพาร์จาก 10 บาท เหลือพาร์ 1 บาท เมื่อเดือนเมษายน 2561 หรือประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา เพียงแต่มีเงินปันผลช่วยปลอบประโลมใจ
แตกต่างจากหุ้นเก็งกำไรตัวเล็กนับร้อยบริษัท ซึ่งไปแล้วไปลับ ไม่เห็นสัญญาณฟื้น และไม่มีเงินปันผลจุนเจือ กลายเป็นหุ้นตายซากคากระดาน
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือมาร์เก็ตแคปของ PTT มีจำนวน 9.71 แสนล้านบาท ตกมาอยู่อันดับ 3 รองจากหุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA และหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC
ผลประกอบการ PTT ชะลอตัวลงในปี 2567 และงวด 9 เดือนแรกปี 2568 ชะลอตัวต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิ 64,631 ล้านบาท ลดลงจากจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 80,780 ล้านบาท ซึ่งอีกไม่กี่วัน จะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และนักลงทุนกำลังเฝ้ารอคอยอยู่ แต่อาจไม่ส่งผลต่อราคาหุ้นมากนัก
ค่าพีอี เรโช PTT อยู่ที่ 13 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 6.23% และจ่ายเงินปันผลกว่า 6% ติดต่อมาหลายปี
บทวิเคราะห์ของ 16 โบรกเกอร์ ส่วนใหญ่ให้คำแนะนำซื้อหุ้น PTT แต่มีหลายโบรกเกอร์แนะให้ถือ โดยไม่มีโบรกเกอร์ใดแนะให้ขาย ส่วนราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 35 บาท ขณะที่โบรกเกอร์บางแห่งกำหนดราคาเป้าหมายที่ 32.50 บาท และบางแห่งตั้งราคาเป้าหมายที่ 39 บาท
PTT เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่เคลื่อนไหวอืดอาด แต่รอบนี้ค่อย ๆ ขยับฐานขึ้น และระดับราคา 35 บาท ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1.71 แสนรายไม่ได้เห็นมานานเป็นปีแล้ว