บล.ทิสโก้มองราคาหุ้นPermataวูบไม่กระทบBBLระยะสั้น-คงแนะนำ'ถือ'

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ระบุจากกรณีที่ตลาดหุ้นอินโดนีเซียร่วงลงหลังจาก MSCI (Morgan Stanley Capital Internationalxแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านการลงทุน การเทขายทำให้ราคาหุ้น Permata ลดลงมากกว่า 10% ในช่วงสองวันที่ผ่านมานั้น มุมมองเกี่ยวกับผลกระทบต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)ที่ถือหุ้น Permata อยู่ในสัดส่วน 98.71% เชื่อว่าสถานการณ์ในอินโดนีเซียไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของ BBL อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในระยะสั้นโดยตรง
ประการแรก การปรับตัวลงของราคาหุ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานของ Permata แต่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องสัดส่วนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดโดยรวม ซึ่งอาจนำไปสู่การลดอันดับน้ำหนักของประเทศในดัชนี MSCI ได้ ผลประกอบการทางการเงินของ Permata ยังคงแข็งแกร่ง กำไรสุทธิ 10 เดือนปี 2568 อยู่ที่ 3.2 พันล้านรูเปียห์ (6% YoY) โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่แข็งแกร่งและค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองที่คงที่
ประการที่สอง มูลค่าตลาดที่ลดลงของ Permata ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ Permata ในบัญชีของ BBL เนื่องจาก BBL รวมงบการเงินของ Permata ไว้ด้วย ดังนั้น BBL อาจประเมินมูลค่าของ Permata ใหม่ในกรณีที่มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของ Permata (ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุน) เช่นเดียวกับที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ทำเมื่อเข้าซื้อบริษัท เงินติดล้อ(TIDLOR)ในไตรมาส 3 ปีก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาดไม่ควรส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของ BBL ในความเป็นจริง แม้ราคาหุ้นจะร่วงลงเมื่อเร็วๆ นี้ มูลค่าตลาดของ Permata (281 พันล้านบาท) ก็ยังสูงกว่ามูลค่าการลงทุนของ BBL (105 พันล้านบาท) และใกล้เคียงกับมูลค่าของ BBL เอง (297 พันล้านบาท)
และสุดท้าย อาจมีผลกระทบทางอ้อมต่อ BBL ในระยะยาว หากการปรับลดอันดับของ MSCI ผลักดันให้มูลค่าของตลาดหุ้นอินโดนีเซียลดลง สภาพทางการเงินที่ตึงตัวขึ้นอาจชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจนำไปสู่แนวโน้มที่ไม่ดีขึ้นสำหรับผลประกอบการทางการเงินของ Permata ทั้งนี้ สินเชื่อของ Permata ประกอบด้วยสินเชื่อธุรกิจ 72% และสินเชื่อผู้บริโภค 28% โดยไม่มีธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนั้น Permata จึงไม่น่าจะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้น
ทั้งนี้ บล.ทิสโก้คงคำแนะนำ “ถือ”สำหรับ BBL โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 182.00 บาท