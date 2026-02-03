หุ้นปิดบวก 14.69 จุด ย่อรับแรงขายทำกำไร Valuation ตึง จับตา Sell on Fact หุ้น ADVANC

SET ปิดวันนี้ที่ 1,336.11 จุด เพิ่มขึ้น 14.69 จุด (+1.1%) มูลค่าซื้อขาย 57,100.78 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ ระบุตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นได้ดีกระจายทุกกลุ่ม แต่ช่วงบ่ายเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรหุ้นใหญ่หลังดัชนีทดสอบใกล้ 1,350 จุด Valuation ตึงตัว ทำให้ก่อนปิดย่อตัวลง ส่วนตลาดต่างประเทศทั้งเกาหลี-ญี่ปุ่นขึ้นแรงจากกลุ่มเทคฯ แนวโน้มพรุ่งนี้ระวัง sell on fact หุ้น ADVANC ขึ้นมาร้อนแรง และอาจชะลอลงทุนรอผลเลือกตั้ง ให้กรอบแนวรับ 1,330 และ 1,324 จุด แนวต้าน 1,342 และ 1,350 จุด
SET ปิดวันนี้ที่ 1,336.11 จุด เพิ่มขึ้น 14.69 จุด (+1.1%) มูลค่าซื้อขาย 57,100.78 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีดีดตัวขึ้นแรง บ่ายย่อตัวแต่ยังยืนบวก โดยทำจุดต่ำสุด 1,328.27 จุด และจุดสูงสุด 1,348.76 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 324 หลักทรัพย์ ลดลง 140 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 193 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ขึ้นมาได้ดีจากอิทธิพลหุ้น DELTA ช่วงเช้ากระจายกลุ่มปรับขึ้น แต่ช่วงบ่ายเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรหุ้นใหญ่ โดยเฉพาะ ADVANC PTT GULF AOT กดดัชนีย่อลงหลังขึ้นมาทดสอบใกล้ระดับ 1,350 จุด ที่ P/E 14 เท่า Valuation ตึงตัว
ขณะที่เย็นวันนี้ ADVANC จะประกาศงบไตรมาส 4/68 และปี 68 คาดจะมีแรง sell on fact หลังปรับขึ้นมาแรงจากคาดกาณ์ผลประกอบการจะออกมาค่อนข้างดี
ด้านตลาดหุ้นต่างประเทศปรับขึ้นได้ดีเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี ส่งผลให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่น +4% เกาหลี+7% แต่บ้านเราไม่ค่อยมีหุ้นเทคฯ จึงมีแรงขายทำกำไรออกมา
แนวโน้มวันพรุ่งนี้ตลาดอาจจะย่อตัวจาก Sell on Fact หุ้น ADVANC หลังแจ้งผลประกอบการ ขณะที่เข้าใกล้วันเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้ นักลงทุนอาจเลือกชะลอลงทุน ทำให้ตลาดขึ้นจำกัด โดยให้กรอบแนวรับ 1,330 และ 1,324 จุด แนวต้าน 1,342 และ 1,350 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 4,499.44 ล้านบาท ปิดที่ 361.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,293.56 ล้านบาท ปิดที่ 207.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,815.02 ล้านบาท ปิดที่ 34.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,445.04 ล้านบาท ปิดที่ 11.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,351.57 ล้านบาท ปิดที่ 47.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท