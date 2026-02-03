ก.ล.ต. ยกระดับเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (responsible business) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดจากการลงทุนของผู้ลงทุน (best investment outcomes) และเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเน้นการกำกับดูแลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (outcome-based) ควบคู่กับมาตรฐานปัจจุบันด้านความซื่อสัตย์ ความรู้ความสามารถ และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกลไกกำกับดูแลการให้บริการที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการ, ราคาและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ, ความเข้าใจของลูกค้า, และการดูแลลูกค้าโดยกำหนดให้คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ (board accountability) นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ โดยให้รายงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการ เพื่อเพิ่มความชัดเจนและประสิทธิภาพในการกำกับดูแล
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 2 ฉบับ* ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ก.ลต. ยังได้จัดทำคู่มือการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible business) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่ออธิบายความคาดหวังของ ก.ล.ต. ในรายละเอียด และเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำไปถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม