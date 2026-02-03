WHAUP จับมือ รีเอ็กซ์ โปรดักส์ ติดตั้ง Solar หนุนสู่ Green Factory

ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ " รีเอ็กซ์ โปรดักส์" ผู้ผลิตเครื่องสำอางและรับสร้างแบรนด์เครื่องสำอางแบบครบวงจร ภายใต้โรงงานระดับ Top 5 ระดับประเทศ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 1 MWp ที่สาขานนทบุรีและระยอง รวมพื้นที่กว่า 6,000 ตารางเมตร คาดติดตั้งแล้วเสร็จ และ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ภายใน ส.ค. 2569 ตอบโจทย์ช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน ตามเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050
นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า การลงนามสัญญาครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ WHAUP ในการให้บริการโซลูชันพลังงานหมุนเวียน แก่ลูกค้าทั้งในและนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจที่มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการดังกล่าวเป็นการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาดกำลังการผลิตรวม 1 MWp บนพื้นที่หลังคาโรงงาน สาขานนทบุรี 3,000 ตารางเมตร และสาขาระยอง 3,000 ตารางเมตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
“การลงนามความร่วมมือกับ บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด ในครั้งนี้ ตอกย้ำบทบาทของ WHAUP ในฐานะผู้นำด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจร ที่พร้อมส่งมอบโซลูชันพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากล การติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 1 MWp ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนพลังงานให้ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังยกระดับการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และเป้าหมาย Net Zero 2050 อย่างเป็นรูปธรรม”
รีเอ็กซ์ โปรดักส์ เดินหน้าสู่ Green Factory เต็มรูปแบบ
ด้านนายโชติ จริงจัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะผู้นำธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องสำอาง และ รับสร้างแบรนด์เครื่องสำอางแบบครบวงจรที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้โรงงานมาตรฐานระดับ TOP 5 ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์กว่า 46 ปี ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาสูตร (R&D) การผลิต และการบรรจุในระบบปลอดเชื้อ (Clean Room) ตามมาตรฐาน GMP พร้อมให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์และการตลาดแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรสีเขียวที่ให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานสะอาด ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานซึ่งต้องใช้พลังงานสูงเพื่อการผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาด ส่งผลให้ต้องมีการเดินหน้าติดตั้ง Solar Rooftop ทั้งที่สาขาจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดระยอง เพื่อวางแผนในการลดต้นทุนด้านพลังงาน รวมถึงลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ลดต้นทุนพลังงานกว่า 1.9 ล้านบาทต่อปี ลดคาร์บอนกว่า 15,400 ตันใน 30 ปี สำหรับ 2 สาขา
ความร่วมมือในการลงนามกับ WHAUP ในครั้งนี้ สามารถตอบโจทย์การลดต้นทุนด้านพลังงาน ของบริษัทฯ โดยสาขานนทบุรี สามารถลดการใช้พลังงานได้กว่า 950,000 บาทต่อปี ขณะเดียวกันยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เฉลี่ยถึง 280 ตันต่อปี หรือกว่า 8,500 ตัน ใน 30 ปี ขณะที่ สาขาระยอง สามารถลดต้นทุนพลังงานได้กว่า 970,000 บาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 230 ตันต่อปี หรือกว่า 6,900 ตัน ใน 30 ปี ซึ่งการลดต้นทุนด้านพลังงานดังกล่าวเป็นการสอดรับตามเจตนารมณ์รักษ์โลก ลดโลกร้อน และลดภาวะเรือนกระจก อย่างเป็นรูปธรรมของ บริษัทฯ ซึ่งสะท้อนศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นสู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน
“การติดตั้ง Solar Rooftop ของ “รีเอ็กซ์ โปรดักส์” ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนพลังงานรวมทั้ง 2 สาขา กว่า 1.9 ล้านบาทต่อปี แต่ยังลดการปล่อยคาร์บอนรวมกว่า 15,400 ตันใน 30 ปี ตอกย้ำเจตนารมณ์รักษ์โลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืน”
ขณะเดียวกัน โครงการดังกล่าวยังสะท้อนบทบาทของ WHAUP ในฐานะผู้นำด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำบทบาทของ WHA Group ในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ผ่านการผสานโซลูชันพลังงานสะอาด นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจ “WHA: SHAPE THE FUTURE FOR THAILAND ”