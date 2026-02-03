WICE คว้าระดับ “Silver” จาก EcoVadis มุ่งสร้าง Green Ecosystem

ไวส์ โลจิสติกส์ ยกระดับความยั่งยืน ได้รับการประเมินระดับ Silver จาก EcoVadis องค์กรประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจระดับสากล ตอกย้ำศักยภาพผู้นำอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค มุ่งพัฒนามาตรฐานการให้บริการขนส่ง ควบคู่กับการดำเนินงานด้าน ESG แข็งแกร่ง พร้อมสร้าง Green Ecosystem เสริมธุรกิจ เน้นให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับการประเมินแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนในระดับ Silver จากเดิมในระดับ Bronze โดย EcoVadis องค์กรประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บนพื้นฐานข้อมูลเชิงลึกอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม, แรงงานและสิทธิมนุษยชน, จริยธรรม และ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การยกระดับในการประเมินของบริษัทฯ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง พร้อมการขับเคลื่อนองค์กรสู่การสร้าง Green Ecosystem อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำของภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั่วโลก ที่ได้รับการประเมินด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการพัฒนานโยบาย และ แนวทางการดำเนินงานของบริษัท ที่ให้ความสำคัญกับทำงานที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรมทางธุรกิจ และ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาโซลูชันด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการใช้ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนลูกค้าและคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
“WICE มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้อยู่ในมาตรฐานสากล พร้อมให้ความสำคัญกับการสร้าง Green Ecosystem ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรธุรกิจทั่วโลก โดยบริษัทฯ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนชุมชนในพื้นที่รอบด้าน เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะองค์กรโลจิสติกส์ชั้นนำระดับภูมิภาค” นายชูเดช กล่าวเพิ่ม