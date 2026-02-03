“กระทรวง”ฟ้องหมิ่น สุนันท์-เว็บฯผู้จัดการ

นักเดย์เทรด “กระทรวง จารุศิระ” ฟ้องหมิ่นประมาท “สุนันท์”-เว็บไซต์ผู้จัดการ อ้างคอลัมน์”ชุมชนคนหุ้น”ใส่ความ หลังตลาดหลักทรัพย์สั่ง EMPIREชี้แจงข้อมูลธุรกรรมอันต้องสงสัยไม่โปร่งใส
เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา นายกระทรวง จารุศิระ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บรษัท ออริจิ้น โกลบอล
เอมไพร์ จำกัด(มหาชน)หรือEMPIRE ได้ยื่นฟ้องหมิ่นประมาท นายสุนันท์ ศรีจันทรา เจ้าของคอลัมน์”ชุมชนคนหุ้น” หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ 360องศา และบริษัท ผู้จัดการ 36องศา ฐานหมิ่นประมาท
คอลัมน์ “ชุมชนคนหุ้น” ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ในหัวข้อ “เจ้าพ่อเดย์เทรดเล่นอะไรในEMPIRE”
โดยระบุถึงการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สั่งให้EMPIRE ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดMAI และเปลี่ยนชื่อบริษัทมานับครั้งไม่ถ้วน ชี้แจงข้อมูลธุรกรรมอันเข้าข่ายความไม่โปร่งใส ในการซื้อหุ้น บริษัท นำทรัพย์ แลบบาราทอรีส์ โฮลดิ้ง จำกัดจำนวนหุ้นที่ซื้อ3.20 แสนหุ้น ราคาหุ้นละ937.50บาท จากราคาพาร์100 บาท มูลค่ารวม300ล้านบาท
ทั้งที่บริษัท นำทรัพย์ฯเพิ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 และกล่าวถึงพฤติกรรมการลงทุนของนายศิระ ซึ่งมักจะเข้าไปซื้อขายหุ้นขนาดเล็กที่ราคาขึ้นลงอย่างร้อนแรง โดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ และมักเป็นหุ้นที่สร้างความเสียหายให้นักลงทุน