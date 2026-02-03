หุ้นปิดเช้าพุ่ง 24.07 จุดรีบาวด์ตามภูมิภาครับแรงซื้อ DELTA นำทัพ 4 กลุ่มเด่น ลุ้นผลทดสอบแนวต้าน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,345.49 จุด เพิ่มขึ้น 24.07 จุด (+1.82%) มูลค่าซื้อขายราว 32,521 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีฟื้นตัว โดยทำจุดต่ำสุด 1,328.27 จุด และจุดสูงสุด 1,348.76 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นมาได้ดี โดยเป็นการฟื้นตัวตามภูมิภาคจากปัจจัยต่างประเทศที่ผ่อนคลายขึ้นจากที่เผชิญแรงขายจากความกังวลว่าที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คนใหม่ รวมทั้งการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี
ตลาดบ้านเราได้แรงซื้อกลับหุ้น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวที่กำลังเข้าใกล้เทศกาลตรุษจีน กลุ่มโรงไฟฟ้าเก็งกำไรออกมาดี-แนวโน้มจ่ายปันผลสูง ขณะที่กลุ่มไฟแนนซ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัวหลังจากราคาลงมามากแล้ว โดยตลาดเริ่มระมัดระวังหุ้นที่ราคาขึ้นมามากและเลือกเข้าลงทุนหุ้นที่ยัง Laggard
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งตัวในแดนบวกได้ อย่างไรก็ตาม ดัชนี SET ทดสอบระดับสูงสุดรอบที่แล้ว 1,345 จุด อาจมีแรงขายทำกำไรบ้าง ให้กรอบแนวรับ 1,338 จุด และแนวต้าน 1,360 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,023.05 ล้านบาท ปิดที่ 210.00 บาท เพิ่มขึ้น 10.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,013.64 ล้านบาท ปิดที่ 368.00 บาท เพิ่มขึ้น 9.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,823.76 ล้านบาท ปิดที่ 34.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,605.80 ล้านบาท ปิดที่ 48.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,530.31 ล้านบาท ปิดที่ 11.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท