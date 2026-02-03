“โกลเบล็ก” ชี้หุ้นไทยเดือน ก.พ. คึก รับแรงหนุนรัฐบาลใหม่

บล. โกลเบล็ก คาดดัชนี SET เดือนก.พ. 2569 เคลื่อนไหว Sideway Up ในกรอบ 1,280-1,400 จุด รับแรงหนุนจาก Election Rally และรัฐบาลใหม่เข้ามาเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมแนะกลยุทธ์ลงทุนหุ้น TRUE, TACC, TASCO, STECON, CK และ WHA รับคาดการณ์งบไตรมาส 4/68 เด่น
นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในลักษณะ Sideway Up โดยได้รับแรงหนุนจากกระแส Election Rally นักลงทุนยังคงคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดทุนไทยต่อเนื่อง
อีกทั้งยังได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัยเชิงบวกจากต่างประเทศ โดยล่าสุดทางวุฒิสมาชิกเดโมแครตและรีพับลิกันร่วมกับทำเนียบขาวบรรลุข้อตกลงผลักดันร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่าย 5 ฉบับ ช่วยคลายกังวลต่อเสถียรภาพการคลังสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน FED เผยแบบจำลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ Q4/68 ขยายตัวถึง 4.2% สะท้อนแรงส่งเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่ง
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี แห่งยูเครนแสดงความคาดหวังว่ารัสเซียจะปฏิบัติตามข้อตกลง กับสหรัฐฯ เพื่อยุติการโจมตีเมืองต่างๆ ในยูเครน ลดแรงกดดันต่อประชาชนในช่วงฤดูหนาว ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์และวุฒิสมาชิกเดโมแครตสามารถบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มความเชื่อมั่นต่อตลาดโลก
สำหรับเศรษฐกิจไทย กระทรวงการคลังรายงานเดือนธันวาคม 2568 ยังขยายตัวต่อเนื่อง ได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยวภายในประเทศและการส่งออก โดยดัชนี MPI โต 2.52% จากภาคยานยนต์และมาตรการรัฐ สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังมีทิศทางบวกต่อเนื่อง จึงคาดการณ์กรอบดัชนี SET ในเดือนนี้อยู่ที่ 1,280-1,400 จุด
อย่างไรก็ตามปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลต่อการลงทุน ก็ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะการรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคมของจีนที่49.3 ลดลงต่อเนื่อง สะท้อนภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่สหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะชัตดาวน์บางส่วน หลังสภาคองเกรสไม่สามารถอนุมัติงบประมาณได้ทันเวลา เพิ่มความ ไม่แน่นอนต่อเสถียรภาพการคลัง รวมทั้ง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยื่นฟ้องกรมสรรพากรและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกค่าเสียหายกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ จากกรณีข้อมูลภาษีรั่วไหลสร้างแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุน ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จัดให้ประเทศไทยอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังคู่ค้ารายใหญ่ที่ต้องจับตาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความท้าทาย โดยคาดปี 2569 จะขยายตัวเพียง 2.0% ลดลงจากปี 2568 ที่ 2.2% จากผลกระทบมาตรการภาษีตอบโต้ทางการค้าของสหรัฐฯ และความล่าช้าในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ขณะที่สหรัฐฯ รายงานดัชนี PPI เดือนธันวาคมพุ่งขึ้น 3.0% YoY สูงกว่าคาดการณ์ กดดันแนวโน้มเงินเฟ้อและนโยบายการเงินต่อไป
นอกจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยในประเทศที่อาจจะส่งผลต่อการลงทุนได้เช่นกัน อาทิ วันที่ 8 ก.พ. วันเลือกตั้งทั่วไปรอดูโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ และ วันที่ 25 ก.พ. ประชุม กนง. ครั้งที่ 1/69 ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าจับตา อาทิ วันที่ 3 ก.พ. สหรัฐรายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนธ.ค. และวันที่ 17-18 มี.ค. ประชุม FED
นายวัชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนกลุ่มหุ้น TRUE, TACC, TASCO, STECON, CK และ WHA จากคาดการณ์ผลประกอบการงวดไตรมาส 4/2568 จะออกมาดี