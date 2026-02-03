DBSV คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภาคตลาดทุน

นายจตุพล สืบอินต๊ะ ผู้อำนวยการฝ่าย IT - Cyber Security Officer บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) หรือ DBSV รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากกิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ภาคตลาดทุนประจำปี 2568 หรือ “CAPITAL MARKET CYBER EXERCISE (CMX) 2025” จากผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด 119 ทีม
สำหรับกิจกรรม CMX 2025 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฝึกซ้อมรับมือภัยทางไซเบอร์ สำหรับภาค ตลาดทุน มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการตอบสนอง การตัดสินใจ ประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุน เพื่อตั้งรับกับสถานการณ์ภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหตุการณ์ที่จำลองขึ้นในการแข่งขันนั้น ครอบคลุมถึงการรับมือ กับเหตุการณ์ถูกโจมตีทางไซเบอร์ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ การแจ้งเหตุต่อ หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) รวมไปถึงการสื่อสารในภาวะวิกฤต
การได้รับรางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความพร้อมของ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ต่อการรับมือกับภัยคุกคามหรืออาชญากรรมไซเบอร์ โดยนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการลูกค้า รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหลาย
กิจกรรม CMX2025 ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยชมรมเทคโนโลยี สารสนเทศ (ASCO), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (SEC), สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC), สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO), ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทเอซีอินโฟเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานได้ร่วมมือกันออกแบบแผนงาน กิจกรรม