GFC จับมือ รพ.สมิติเวช ธนบุรี ขยายความร่วมมือยกระดับมาตรฐานการรักษาผู้มีบุตรยาก หวังตอบโจทย์ลูกค้าครอบคลุมทุกมิติ-สร้างการเติบโตยั่งยืน

เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เอ็มโอยู ขยายความร่วมมือ สนับสนุนด้านการตลาด ยกระดับการให้บริการ โดยเพิ่มให้บริการด้านสูตินรีเวชกรรมและบริการทางการแพทย์อื่นๆ หวังตอบโจทย์ลูกค้าครอบคลุมในทุกมิติ พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้า สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน
บมจ. เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ หรือ GFC ผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์สำหรับผู้มีบุตรยาก นำโดย ภก.นที ตั้งจิตรสดใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ทนพญ. ชุติมา ศรีฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับ บมจ.ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี นำโดย นายแพทย์นิวัฒน์ จี้กังวาฬ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และนายแพทย์ธีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณะทัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนทางการตลาดเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ โดย MOUได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ณ แผนก Health Span ชั้น 4 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
ภก.นที ตั้งจิตรสดใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ GFC กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อมอบการดูแลรักษาที่ครอบคลุมและครบวงจรแก่ผู้รับบริการ โดยเริ่มตั้งแต่บริการรับฝากไข่ (Egg Freezing) และการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) ไปจนถึงขั้นตอนการฝากครรภ์ (ANC) และการคลอดบุตร โดยสำหรับผู้ที่สนใจ มีความประสงค์เข้ารับบริการทางการแพทย์ด้านสูตินรีเวช หรือบริการทางการแพทย์อื่นๆ ของ GFC ทางด้าน รพ.สมิติเวช ธนบุรี จะอำนวยความสะดวก โดยแจ้งข้อมูลของผู้ใช้บริการ ให้กับ GFC เพื่อทำการนัดหมายก่อนเข้ามารับบริการ ในกรณีเดียวกันหากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะรับบริการทางการแพทย์ด้านสูตินรีเวช หรือบริการทางการแพทย์อื่นๆ กับรพ.สมิติเวช ธนบุรี ทางบริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่โรงพยาบาลในลักษณะเดียวกัน
ด้วยการผนึกกำลังระหว่างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของทีมแพทย์ผู้รักษาผู้มีบุตรยากและนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนจาก GFC เข้ากับมาตรฐานทางการแพทย์ที่เป็นมืออาชีพและการดูแลแบบองค์รวมของโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ความร่วมมือนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ที่กำลังมองหาการรักษาภาวะมีบุตรยาก ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งสองฝ่ายยังมีเจตนารมณ์ที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือไปยังโครงการอื่นๆ ในอนาคต เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้ป่วยร่วมกันต่อไป
“ความร่วมมือกับรพ.สมิติเวช ธนบุรี ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ GFC ที่ต้องการส่งมอบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่บริษัท มุ่งเน้นโดยการจัดกิจกรรม และขยายการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าด้วยการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ของ GFC ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน” ภก.นที กล่าว