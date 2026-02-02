KUB Coin คืนสู่สามัญ ร่วงหนักทะลุ 35 บาท สวนทางพื้นฐานแกร่งหลังเผาเหรียญ

ตลาดคริปโตฯ ไทยแดงเดือด! นักลงทุนขวัญผวาเมื่อ ‘KUB Coin’ เหรียญขวัญใจมหาชน ร่วงหนักทะลุแนวรับสำคัญลงมาแตะ 35 บาท สร้างปรากฏการณ์ ‘รีเซ็ต’ ราคาครั้งประวัติศาสตร์ กลับไปสู่จุดที่แทบจะเรียกได้ว่า ‘เริ่มต้นใหม่’ สถานการณ์นี้กำลังบีบหัวใจนักลงทุนรายย่อยที่ติดดอย และเป็นบททดสอบสำคัญว่ากลไกพื้นฐานที่ปูมา จะต้านทานแรงเทขายมหาศาลไหวหรือไม่
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2026) กราฟราคา KUB Coin กลายเป็นภาพสยองขวัญของนักลงทุน เมื่อราคาไหลรูดลงมาทดสอบแนวรับจิตวิทยาสำคัญที่ 35 บาท อย่างรุนแรง นี่ไม่ใช่แค่การปรับฐานตามรอบปกติ แต่มันคือการส่งสัญญาณอันตรายถึง 2 ประการ
1.ย้อนเวลากลับสู่ยุคบุกเบิก : ระดับราคา 35 บาทในวันนี้ เปรียบเสมือนการหมุนเข็มนาฬิกาย้อนเวลากลับไปเฉียดใกล้จุดเริ่มต้นของ KUB Coin เมื่อครั้งเปิดเทรดวันแรก (IPO) ในเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ราคา 30 บาท ซึ่งการที่มูลค่าที่สั่งสมมาหลายปีถูกลบหายไปจนเกือบกลับไปที่ศูนย์ (Zero Point) ถือเป็นการทำลายความเชื่อมั่นครั้งใหญ่
2. ทุบสถิติ New Low รอบ 1 ปี : แรงเทขายระลอกนี้รุนแรงจนทำลายแนวรับเดิมที่ 39.17 บาท (เมื่อเมษายน 2568) ลงอย่างราบคาบ สร้างจุดต่ำสุดใหม่ (New Low) ในรอบ 1 ปี ซึ่งในทางเทคนิคถือเป็นสัญญาณลบที่น่ากังวลอย่างยิ่ง
ย้อนแย้ง! พื้นฐานแกร่ง แต่ราคาร่วง?
ท่ามกลางเสียงโอดครวญในโซเชียลมีเดีย กลับมีประเด็นที่ย้อนแย้งชวนให้ขบคิด เพราะในเชิงปัจจัยพื้นฐาน KUB Chain ดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา KUB Foundation ได้ประกาศความสำเร็จในการ “เผาเหรียญจริง” ทิ้งไปกว่า 101,069.65 KUB
ตัวเลขนี้มีนัยสำคัญ เพราะไม่ได้มาจากการเสกเหรียญเผาเล่น แต่มาจาก Real Utility หรือค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงบนเชน จากการผนึกกำลังของ Validator Nodes ระดับบิ๊ก (JFIN, SIX, Bitkub Tech ฯลฯ)
ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้ว เมื่อกลไก Deflationary ทำงาน (Supply ลดลงจาก Real Demand) ราคาควรจะกระเตื้องขึ้น หรืออย่างน้อยก็ควรมีเสถียรภาพ แต่ภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิง แรงเทขายยังคงถาโถมจนกลไกการเผาเหรียญแทบจะไร้ผลในระยะสั้น
วัดใจแฟนคลับ "แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป" ด่านสุดท้าย
นาทีนี้คือสงครามวัดใจครั้งสำคัญระหว่าง “แรงขายหนีตาย” กับ “ผู้ที่เชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐาน” คำถามที่นักลงทุนต้องตอบให้ได้คือ การเผาเหรียญแสนกว่า KUB และการอัปเกรดเครือข่าย จะเป็นเพียงยาชาที่หมดฤทธิ์ หรือจะเป็นฐานที่มั่นในระยะยาว?
ทั้งนี้หากแนวรับ 35 บาทต้านทานไม่อยู่ “ป้อมปราการด่านสุดท้ายทางจิตวิทยา” ที่ระดับ 30 บาท (ราคา IPO) จะเป็นเส้นตายที่ชี้ชะตาอนาคตของ KUB Coin ว่าจะสามารถรักษาสถานะ “เหรียญมหาชน” ของมหาเทพท๊อป ผู้ที่จะเปลี่ยนชีวิตไปคุณตลาดกาล ต่อไปได้หรือไม่