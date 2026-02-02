ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.60- ผันผวนในด้านอ่อนค่ารับแรงกดดันราคาทองคำร่วง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(2 ก.พ.69)เงินบาทปิดตลาดที่ระดับ 31.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 31.48 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... เงินบาทปรับตัวผันผวนในด้านอ่อนค่า โดยมีกรอบการเคลื่อนระหว่างวันในช่วง 31.46-31.78 บาทต่อดอลลาร์ฯ ท่ามกลางแรงกดดันจากการร่วงลงของราคาทองคำในตลาดโลกและการอ่อนค่าของหลายสกุลเงินในเอเชีย ขณะที่ Sentiment ของเงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับประเด็นความเป็นอิสระของเฟด หลังนายเควิน วอร์ช น่าจะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเฟดคนถัดไปหลังจากวาระของนายเจอโรม พาวเวล สิ้นสุดลงในเดือนพ.ค. สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 297 ล้านบาท และ 5,343 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.40-31.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำตลาดโลก สถานการณ์ชัตดาวน์(บางส่วน) ของหน่วยงานราชการสหรัฐฯ และตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือนธ.ค. ของสหรัฐฯ