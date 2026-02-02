BAY คาดกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 31.15-31.75 ลุ้นข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า เงินบาทสัปดาห์นี้มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 31.15-31.75 บาท/ดอลลาร์ เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทปิดอ่อนค่าที่ 31.45 บาท/ดอลลาร์ หลังซื้อขายผันผวนในกรอบ 30.86-31.47 บาท/ดอลลาร์ โดยเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 5 ปีครั้งใหม่ก่อนจะพลิกกลับมาอ่อนค่า เงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินสำคัญ โดยค่าเงินยูโรพุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 4 ปีขณะที่แรงขายดอลลาร์เร่งตัวหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการอ่อนค่าของดอลลาร์ ตอกย้ำมุมมองของตลาดว่ารัฐบาลทรัมป์ต้องการให้ค่าเงินอ่อนลงเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านส่งออก
ส่วนค่าเงินเยนยังคงได้แรงหนุนจากข่าวที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด)สาขานิวยอร์กได้ทำการตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน (Rate Check) ซึ่งกระตุ้นการคาดการณ์ว่าสหรัฐฯอาจเข้าแทรกแซงค่าเงินร่วมกับญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ลดช่วงลบท้ายสัปดาห์ขณะที่เฟดคงดอกเบี้ยที่ 3.50-3.75% ตามคาด และผู้นำสหรัฐฯเลือก Kevin Warsh เป็นประธานเฟดคนใหม่ ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นและพันธบัตรไทย 236 ล้านบาท และ 34,471 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับภาพรวมของตลาดในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะติดตามข้อมูลภาคบริการและตลาดแรงงานเดือนมกราคมของสหรัฐฯเพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินต่อไป โดยในการประชุมรอบล่าสุดเฟดได้ปรับเปลี่ยนถ้อยคำที่ใช้บรรยายภาวะตลาดแรงงานว่าอัตราการว่างงานมีสัญญาณทรงตัว เทียบกับการประชุมครั้งก่อนหน้านี้ที่เฟดระบุว่าอัตราการว่างงานขยับสูงขึ้น นอกจากนี้ คาดว่าธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี)และธนาคารกลางอังกฤษ(บีโออี)จะคงดอกเบี้ยไว้ตามเดิม ส่วนการเหวี่ยงตัวของราคาโลหะมีค่าอาจยังคงส่งผลต่อค่าเงินบาทในระยะนี้
ในส่วนของภาพรวมตลาดภายในประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่าเศรษฐกิจไตรมาส 4/68 ขยายตัวจากไตรมาสก่อนหน้าโดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ในและต่างประเทศ ขณะที่ประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป ได้แก่ ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท สภาพคล่องของธุรกิจที่ยังตึงตัว ความสามารถในการปรับตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคมและทั้งปี 2568 ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 3.1 พันล้านดอลลาร์ และ 1.77 หมื่นล้านดอลลาร์ ตามลำดับ อนึ่ง ธปท.ให้ความเห็นว่าการที่สหรัฐฯเพิ่มไทยเข้าไปในรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองนั้นไม่ได้จำกัดความสามารถของธปท.ในการลดความผันผวนของค่าเงินบาท