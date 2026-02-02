ก.ล.ต.ออกเกณฑ์ใหม่สั่งโบรกฯ โชว์ต้นทุน-กำไรพอร์ตลูกค้าเข้าถึงข้อมูลตลอด 24 ชม.ผ่านแอปฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำและเปิดเผยหรือส่งรายงานสถานะพอร์ตการลงทุนของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทราบสถานะการลงทุนของตนได้อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ช่วยให้ติดตามผลการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง และวางแผนทางการเงินระยะยาวได้ ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
สำนักงาน ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีข้อมูลสถานะพอร์ตการลงทุนของลูกค้า (ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link)) จัดทำและเปิดเผยหรือส่งรายงานสถานะพอร์ตการลงทุนให้แก่ลูกค้า ดังนี้
(1) จัดทำข้อมูลพอร์ตการลงทุนในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้อัตโนมัติ (machine-readable format) ไว้ที่บริษัท
(2) ข้อมูลในรายงานประกอบด้วยข้อมูลขั้นต่ำ เช่น รายการและจำนวนของหลักทรัพย์หรือของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงทรัพย์สินอื่นที่ลูกค้าลงทุนคงเหลือ ต้นทุนเฉลี่ย กำไรหรือขาดทุน
(3) แสดงข้อมูลสถานะพอร์ตการลงทุนที่เป็นปัจจุบันให้ลูกค้าเข้าดูได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น mobile application เว็บไซต์ data wallet หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด โดยหากไม่สามารถดำเนินการตามช่องทางดังกล่าวได้ ให้จัดส่งข้อมูลสถานะพอร์ตการลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนผ่านช่องทางที่ตกลงกับลูกค้า เช่น อีเมลหรือทางไปรษณีย์ภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีธุรกรรมในเดือนนั้น
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป