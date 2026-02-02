หุ้นปิดลบ 4.20 จุด ตามต่างประเทศ กังวล ปธ.เฟดคนใหม่ แรงขาย DELTA กดดันแม้ ICT-ท่องเที่ยว-PTT ช่วยพยุง

SET ปิดวันนี้ที่ 1,321.42 จุด ลดลง 4.20 จุด (-0.32%) มูลค่าซื้อขาย 43,545.17 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวแดนลบตลอดทั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,308.04 จุด และจุดสูงสุด 1,324.45 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 306 หลักทรัพย์ ลดลง 143 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 210 หลักทรัพย์
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะตลาดเอเชีย หลังจากประธานธิบดีสหรัฐเสนอชื่อนายเควิน วอร์ช เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คนใหม่ ทำให้ตลาดมีความไม่มั่นใจกับแนวโน้มของนโยบายการเงินของสหรัฐที่อาจไม่ได้ผ่อนคลายลง และอาจชะลอการลดดอกเบี้ย ทำให้มีแรงขายสินทรัพย์ต่างๆ ออกมา โยกเงินกลับเข้าไปที่ดอลลาร์สหรัฐ
ขณะที่ตลาดหุ้นไทยมีแรงขายหุ้น DELTA กดดันดัชนี แม้จะมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่ม ICT และท่องเที่ยว รวมทั้งแรงซื้อกลับหุ้นกลุ่ม PTT ที่วันนี้ปรับตัวขึ้นได้ดี เข้ามาช่วยพยุงให้ดัชนีดีดกลับขึ้นมาได้บ้างหลังจากลงไปลึก
แนวโน้มพรุ่งนี้ตลาดมีโอกาสรีบาวด์ได้หลังจากลงไประดับหนึ่ง แต่คาดว่าจะรีบาวด์ขึ้นมาแกว่งในกรอบช่วงใกล้การเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ แนะติดตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐคืนนี้ ซึ่งจะมีรายงานผลการดำเนินงานของหุ้นเทคโนโลยีใหญ่อาจมีผลต่อ Sentiment โดยให้แนวต้าน 1,330 จุด และแนวรับ 1,310 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,330.82 ล้านบาท ปิดที่ 200.00 บาท ลดลง 5.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,687.05 ล้านบาท ปิดที่ 359.00 บาท เพิ่มขึ้น 10.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,537.13 ล้านบาท ปิดที่ 123.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,069.70 ล้านบาท ปิดที่ 11.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,826.81 ล้านบาท ปิดที่ 34.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท