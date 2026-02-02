TFEX ประกาศปรับ Daily Price Limitทองคำและโลหะเงิน

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ประกาศปรับ Daily Price Limit ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำและโลหะเงินวันนี้
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX แจ้งว่าตามที่ราคาทองคำและโลหะเงินในตลาดโลกซึ่งเป็นสินค้าอ้างอิงสำหรับสัญญา Gold Futures (10/50Baht), Gold Online Futures และ Silver Online Futures มีความผันผวนเป็นอย่างมากในขณะนี้ จนอาจเป็นเหตุให้ราคาซื้อขายสูงสุดประจำวัน (Daily Price Limit) ไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย ซึ่งทำให้การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่อาจทำได้ตามสภาพของความเป็นจริง
ในกรณีที่ราคาซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงถึงระดับ Daily Price Limit ที่ +/- 20% TFEX อาจพิจารณาปรับ Daily Price Limit เป็น +/- 30% และ +/-100% ตามลำดับ เป็นการชั่วคราวระหว่างวัน เพื่อให้การซื้อขายสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของราคาสินค้าดังกล่าวในตลาดโลก
ปัจจุบันราคาซื้อขาย ของ Silver Online Future ในวันที่ 2 ก.พ. 2569 เปลี่ยนแปลงถึงระดับ -20% ดังนั้น TFEX จะดำเนินการปรับ Daily Price Limit เป็น +/- 30% มีผลตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และหากราคาซื้อขายเปลี่ยนแปลงถึง +/-30% จะปรับเป็น +/-100% ต่อไป ทั้งนี้ TFEX จะปรับ Daily Price Limit กลับมาเป็นปกติ เมื่อมีการประกาศราคา Daily settlement price ประจำวันอีกครั้งก่อนการซื้อขายภาคค่ำ (Night Session)
TFEX จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมใช้มาตรการที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ราคาสะท้อนตามกลไกตลาด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด