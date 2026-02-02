เตือนภัยไซเบอร์ 2569 "มกราคม" เดือนเดียวสูญ 1.2 หมื่นล้านจาก Phishing

เปิดศักราชใหม่ 2569 แค่เเพียงมกราคมเดือนเดียว ตัวเลขความเสียหายสุดช็อกกว่า 370 ล้านดอลลาร์ (ราว 1.2 หมื่นล้านบาท) พุ่งทะยานกว่า 200% รับปีม้าศึก เผยต้นตอใหญ่ไม่ใช่การเจาะระบบสุดล้ำ แต่เป็น “กับดักตกปลา” (Phishing) สุดคลาสสิกที่เล่นงาน “วาฬยักษ์” รายเดียวจนหมดตัวกว่า 284 ล้านดอลลาร์ ด้าน CertiK แฉยับ สถิติอาชญากรรมพุ่งทุบสถิติรอบ 11 เดือน!
CertiK บริษัทความปลอดภัยบล็อกเชนระดับโลก เปิดรายงานสถิติอาชญากรรมไซเบอร์ประจำเดือนมกราคม 2569 ที่ทำเอานักลงทุนต้องขวัญผวา เมื่อยอดความเสียหายรวมจากการแฮกและการหลอกลวงพุ่งแตะระดับ 370.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ 11 เดือน และเป็นการกระโดดขึ้นถึง 214% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
Phishing ครองเมือง วาฬพลาดท่า เซ่นเงิน 9.4 พันล้าน
สิ่งที่น่าตกใจที่สุดในรายงานฉบับนี้ ไม่ใช่เทคนิคการแฮกที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน แต่กลับเป็นภัยเงียบอย่าง “Phishing Scams” ที่กวาดส่วนแบ่งความเสียหายไปกว่า 311 ล้านดอลลาร์ (กว่า 84% ของความเสียหายทั้งหมด)
โดยเฉพาะกรณี “Mega-Hack” ที่เล่นงานเหยื่อรายเดียวจนสูญเงินไปถึง 284 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 9.4 พันล้านบาท) จากการโจมตีแบบ Social Engineering ซึ่งตอกย้ำว่าจุดอ่อนที่สุดในโลกความปลอดภัยดิจิทัล ยังคงเป็น “มนุษย์” เสมอ
เปิดแฟ้มคดีดัง Step Finance - Truebit - SwapNet โดนเรียบ
นอกจากการหลอกลวงรายบุคคลแล้ว แพลตฟอร์ม DeFi ชื่อดังก็ตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์อย่างต่อเนื่อง เช่น
- Step Finance (Solana) : ถูกเจาะระบบกระเป๋า Treasury Wallets เสียหายหนักสุดในกลุ่ม DeFi ประจำเดือนนี้ มูลค่ากว่า 28.9 ล้านดอลลาร์ โดยแฮกเกอร์อาศัยจังหวะช่วงเวลาทำการของโซนเอเชียแปซิฟิก (APAC) ในการลงมือ
- Truebit Protocol : พลาดท่าให้กับช่องโหว่ Smart Contract เมื่อวันที่ 8 ม.ค. อนุญาตให้แฮกเกอร์ “เสกเหรียญ” (Mint) ขึ้นมาฟรีๆ ก่อนเทขายทิ้ง กวาดเงินไป 26.4 ล้านดอลลาร์ พร้อมทุบราคาเหรียญ TRU ร่วงระนาว
- SwapNet : ผู้ให้บริการสภาพคล่อง (Liquidity Provider) ถูกโจมตีเมื่อวันที่ 26 ม.ค. เสียหายไป 13.3 ล้านดอลลาร์
- Saga Protocol : โปรโตคอลบล็อกเชน Layer-1 น้องใหม่ โดนเจาะระบบไปอีก 7 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 21 ม.ค.
สัญญาณเตือน ปี 2569 ภัยไซเบอร์โหดกว่าเดิม
ตัวเลขความเสียหายที่พุ่งขึ้น 277% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือสัญญาณเตือนว่า อาชญากรไซเบอร์กำลังกลับมา “ดุ” ขึ้นกว่าเดิม โดยเปลี่ยนเป้าหมายจากการโจมตี Exchange ใหญ่ๆ (เหมือนกรณี Bybit ในปีก่อน) มาเป็นการโจมตีจุดอ่อนรายบุคคลและการเจาะช่องโหว่ DeFi ขนาดกลางที่การป้องกันยังหละหลวม
ทั้งนี้เดือนมกราคม 2569 เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสงครามไซเบอร์ที่เพิ่งจะเปิดฉากขึ้นเท่านั้น นักลงทุนต้องตระหนักว่าในโลกไร้พรมแดนแห่งนี้ “ความปลอดภัยคือหน้าที่ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคน” และการคลิกลิงก์เพียงครั้งเดียว อาจหมายถึงการสูญเสียสินทรัพย์ทั้งหมดที่มี