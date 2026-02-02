วิจัยกสิกรฯเผยสินเชื่อแบงก์ปี68ติดลบ1.50%-ลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสรุปข้อมูลสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทย 17 แห่ง ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2568 อยู่ที่ระดับ 13.60 ล้านล้านบาท ลดลง 1.50% YoY ซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่สอง หลังจากที่หดตัว 0.66%YoY ในปี 2567 นำโดย การลดลงของสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีและสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อ ทั้งนี้ สัญญาณอ่อนแอของสินเชื่อสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่เผชิญปัจจัยกดดันจากทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้ครัวเรือน ประเด็นการเมืองในประเทศ ผลกระทบของภัยธรรมชาติ ตลอดจนความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีสหรัฐฯ ส่งผลให้สถาบันการเงินพิจารณาปล่อยสินเชื่อใหม่อย่างระมัดระวังต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง ขณะที่ฝั่งผู้กู้เองก็มีความระมัดระวังในการก่อหนี้ด้วยเช่นกัน
ด้านเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนธ.ค. 2568 อยู่ที่ระดับ 16.48 ล้านล้านบาท ขยายตัว 2.19% YoY เทียบกับ 1.40% YoY ในเดือนธ.ค. 2567 นำโดย การเพิ่มขึ้นของเงินฝากออมทรัพย์ ขณะที่เงินฝากประจำปรับตัวลงสอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยในประเทศที่อยู่ในช่วงขาลง ส่วนภาพรวมการออกแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษปี 2568 นั้น ส่วนใหญ่เป็นแคมเปญระยะสั้นและมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับภาวะตลาด ทั้งนี้ ยังไม่พบสัญญาณการแข่งขันระดมเงินฝาก เนื่องจากสภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับสินเชื่อยังมีแนวโน้มอ่อนแอต่อเนื่อง ส่งผลให้สถาบันการเงินยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนเงินฝากให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม