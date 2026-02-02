ฟิทช์ เรทติ้งส์ อันดับเครดิต SCAPที่ระดับ ‘A-(tha)’

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) คงอันดับเครดิตของ SCAP จากบทบาทผู้ดำเนินงานหลักของกลุ่ม SAWAD ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพลูกหนี้และการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างเป็นระบบ ปัจจัยดังกล่าวช่วยสนับสนุนคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อในระยะยาว และเอื้อให้บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP กล่าวว่า“การคงอันดับเครดิตควบคู่กับการได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน และธรรมาภิบาลของบริษัท โดย SCAP ได้รับการประเมินเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการรับรองจาก CAC เป็นผลจากการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักบรรษัทภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการให้บริการสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ SCAP จะยังคงมุ่งมั่นวางรากฐานทางการเงินและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทและกลุ่มศรีสวัสดิ์ในระยะยาว
ด้วยสถานะความแข็งแกร่งของบริษัทฯ นี้ เป็นปัจจัยที่จะช่วยลดต้นทุนของการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านต้นทุนดอกเบี้ย และ ต้นทุนการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้บริษัทฯมีศักยภาพที่ดีในการสร้างผลกำไรระยะยาว อย่างยั่งยืน”