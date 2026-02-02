บิทคอยน์ร่วงหนัก! นักวิเคราะห์ดังเตือน สัญญาณชี้อาจดิ่งสู่ 50,000 ดอลลาร์

ฝันสลายขาขึ้น! Bitcoin ร่วงหนักสุดสัปดาห์ ทำจุดต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่เมษายน หลุดแนวรับสำคัญ 78,000 ดอลลาร์ สังเวยพิษสภาพคล่องหดและแรงซื้อสถาบันที่เหือดหาย นักวิเคราะห์ดัง ‘Eric Crown’ ออกโรงเตือนสติ เลิกหวังลมๆ แล้งๆ (Hopium) ชี้กราฟเทคนิคส่งสัญญาณ ‘Bearish’ เต็มรูปแบบ ทั้ง MACD รายเดือนตัดลง และแท่งเทียน Shooting Star แห่งหายนะ ประเมินเลวร้ายสุดอาจลงลึกถึง 50,000 ดอลลาร์!
กลายเป็นสุดสัปดาห์เลือดสำหรับชาวคริปโตฯ เมื่อราคา Bitcoin (BTC) ไหลรูดลงอย่างต่อเนื่องจนหลุดระดับ 78,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบเกือบปี (นับจากเมษายน) ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่เงียบเหงา ไร้เงา “อัศวินขี่ม้าขาว” อย่าง MicroStrategy (MSTR) หรือนักลงทุนสถาบันเข้ามาช่วยพยุงราคาเหมือนที่ผ่านมา
Eric Crown “ผมเตือนคุณแล้วตั้งแต่ตุลาคม”
Eric Crown อดีตเทรดเดอร์ Options แห่งตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) ผู้ผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์คริปโตฯ ชื่อดัง ชี้ว่าการร่วงลงครั้งนี้ “ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ” แต่เป็นไปตามแพทเทิร์นขาลงที่เขามองเห็นมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
“มุมมองของผมชัดเจนมาตลอดว่า BTC กำลังเข้าสู่ภาวะ Sideways-to-Downside (แกว่งตัวออกข้างเพื่อลงต่อ) ใครที่คิดว่า 80,000 ดอลลาร์คือจุดต่ำสุดแล้ว ผมขอบอกว่าคุณคิดผิด” Crown กล่าวอย่างตรงไปตรงมา พร้อมระบุว่าความเชื่อที่ว่าเงินจะไหลจากทองคำกลับมาคริปโตฯ หรือหวัง New High ในตอนนี้ เป็นเพียง “Hopium” หรือความหวังลม ๆ แล้ง ๆ เท่านั้น
สัญญาณเทคนิคแดงเถือก จาก MACD สู่ Shooting Star - Crown งัดหลักฐานทางเทคนิคชุดใหญ่มายืนยันทฤษฎีขาลง
- Monthly MACD : อินดิเคเตอร์รายเดือนได้ “ตัดลง” (Cross down) ไปแล้วตั้งแต่พฤศจิกายน ซึ่งในอดีตทุกครั้งที่เกิดสัญญาณนี้ มักตามมาด้วยขาลงที่ยาวนาน
- Weekly EMA Cross : เส้นค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ 21 วัน ตัดลงต่ำกว่า 55 วัน บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงระยะกลาง-ยาว
- Yearly Candle : แท่งเทียนรายปี 2025 ปิดรูปแบบ “Shooting Star” (ดาวตก) ซึ่งเป็นสัญญาณกลับตัวที่รุนแรงที่สุดรูปแบบหนึ่งในทางเทคนิค
ตลาด Options เทหมดหน้าตักหลุด 75K
สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเทรดในตลาดอนุพันธ์ (Deribit) ที่เริ่มทิ้ง Call Options (เทรดสัญญาณขาขึ้น) ที่เป้า 100,000 ดอลลาร์ และหันมาเทเงินใส่ Put Options (เทรดสัญญาณขาลง) ที่ระดับราคา 75,000 ดอลลาร์ อย่างหนาแน่น โดยมูลค่าสัญญา Put ตอนนี้พุ่งแตะ 1.159 พันล้านดอลลาร์ ไล่จี้มูลค่าฝั่งขาขึ้นมาติดๆ สะท้อนว่าตลาด “หมดศรัทธา” ในขาขึ้นระยะสั้นแล้ว
เป้าหมายต่อไป นรกขุมที่ 50,000 ดอลลาร์?
สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการเกิด Divergence (ความขัดแย้ง) ระหว่าง Bitcoin กับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในขณะที่หุ้นยังทรงตัวได้ แต่ Bitcoin กลับถูกเทขาย ซึ่งเป็นสัญญาณของภาวะ Risk-off ที่นักลงทุนเลือกจะ “ทิ้งสินทรัพย์เก็งกำไรที่สุดก่อน”
Crown ประเมินว่า Bitcoin ยังมีโอกาสปรับฐานลงไปได้อีก โดยเป้าหมายที่เขารอเข้าซื้อสะสม (Accumulation Zone) อยู่ลึกถึงโซน 50,000 - 60,000 ดอลลาร์ต้นๆ ซึ่งหากลงมาถึงจุดนั้นจริง จะเป็นการล้างบางนักลงทุนรายย่อยที่ติดดอยอยู่ข้างบนจนหมดสิ้น ก่อนที่ตลาดจะเริ่มรอบใหม่ได้อย่างแท้จริง
คำเตือนของ Eric Crown ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เมื่อพิจารณาประกอบกับบาดแผลจากวิกฤตตุลาคม (October Crash) ที่เพิ่งผ่านมา นักลงทุนควรระมัดระวังการ “รับมีด” ในช่วงนี้ เพราะคำว่า “ถูกแล้ว” อาจยังมี “ถูกกว่า” รออยู่ข้างล่างเสมอ