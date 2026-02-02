SME D Bankโชว์ผลงานยอดปล่อยสินเชื่อ7.9หมื่นล.-เดินหน้าโตต่อเนื่องสวนเศรษฐกิจ

SME D Bank เผยผลดำเนินงานปี 68 มียอดเบิกจ่ายทะลุ 7.9 หมื่นล. ผนวกกับการเร่งปรับโครงสร้างฯ-ช่วยเหลือลูกหนี้กด NPL เหลือ 7.9% พร้อมเปิดเรือธงปีนี้ใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ มุ่งส่งเสริมสนับสนุน SME รายเล็ก มุ่งยกระดับสร้างความเข้มแข็งSME-ส่งต่อ และมุ่งตอบสนองสินเชื่อนโยบายรัฐผ่าน 3 สินเชื่อหลัก วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท
นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME D Bank กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2568 ที่ผ่านมา แม้ว่าภาพรวมของระบบสินเชื่อเอสเอ็มอีจะปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องมาถึง 13 ไตรมาส แต่ SME D Bank ยังสามารถมียอดคงค้างสินเชื่อ ณ สิ้นปีที่ 99,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.9% โดยมียอดเบิกจ่ายที่ 79,043 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 68 ที่ 261 ล้านบาท
ขณะที่ สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)นั้น อยู่ในระดับ 7.9% ต่ำกว่าระบบที่ 9%จากการที่ธนาคารได้มีการเร่งปรับโครงสร้างหนี้ตามแนวทางของกระทรวงการคลัง-ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และหากแยกเป็น NPLs หลังออกจากแผนฟื้นฟู เมื่อปี 2558 ยอด NPLs จะมีเพียง 2.69% เท่านั้น และหากแยกเป็น NPLs หลังออกจากแผนฟื้นฟู เมื่อปี 2558 ยอด NPLs จะมีเพียง 2.69% เท่านั้น ขณะที่หนี้ Special Mention Loan : SM คือหนี้ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษอยู่ในระดับ 9.4% จากระบบรวมที่ 15% และเพื่อความมั่นคงธนาคารได้มีการกันสำรองฯเพิ่มส่งให้อัตราสำรองเผื่อหนี้ด้อยคุณภาพ(NCR)อยู่ที่ 153.64%จากปีก่อนหน้าที่ 131%
"ผลการดำเนินงานของ SME D Bank ในปี 2568 ถือว่าสร้างสถิติใหม่ พาเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนรวมกว่า 79,043 ล้านบาท ถือเป็นยอดสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารมากว่า 23 ปี โดยสอดคล้องเป็นไปตามพันธกิจของธนาคารที่มุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่และขนาดเล็ก วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท สูงถึงกว่า 70% ของการเติมทุนทั้งหมดช่วยสร้างประโยชน์ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 362,010 ล้านบาท รักษาการจ้างงานประมาณ 620,360 ราย สวนทางกับแนวโน้มสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีในระบบ ที่ติดลบต่อเนื่องมา 13 ไตรมาส"
สำหรับในปีนี้ SME D Bank ยังเดินหน้านำพาผู้ประกอบการให้เข้าถึงระบบเพิ่มขึ้น โดยมีการพัฒนาทั้งด้าน Process ,Product และการสื่อสารทำความเข้าใจให้เอื้อต่อการเข้าถึงสินเชื่อ โดยได้จัดเตรียมบริการสอดคล้องกับพันธกิจธนาคารที่มุ่งสนับสนุนเอสเอ็มอีรายใหม่ขนาดเล็กให้เข้าถึงแหล่งทุนผ่าน 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำคัญ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3%ต่อปี คงที่ตลอด 3 ปีแรก ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี วงเงินรวมกว่า 20,000 ล้านบาท ตอบโจทย์นำไปลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง ช่วยยกระดับธุรกิจ ได้แก่ โครงการ “สินเชื่อ ปลุกพลัง SME” สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงแหล่งทุน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน , โครงการ “สินเชื่อ Beyond ติดปีก SME”มุ่งเพิ่มศักยภาพยกระดับธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท และ “สินเชื่อ SME Green Productivity” สนับสนุนเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจสีเขียววงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจที่เรามุ่งส่งเสริม อาทิ อาหาร สุขภาพ เกษตรแปรรูป
"ในปีนี้เรือธงของเราอยู่ใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ มุ่งส่งเสริมสนับสนุน SME รายเล็ก มุ่งยกระดับสร้างความเข้มแข็งSME-ส่งต่อ และมุ่งตอบสนองสินเชื่อนโยบายรัฐ สำหรับเป้าหมายธุรกิจของธนาคารในปีนี้นั้น อาจจะต้องมีการทบทวนกันในหลายๆด้าน เนื่องจากมีความไม่แน่นอนมาก แต่เป้าหมายของเราก็คือทำทุกอย่างให้เข้มข้นขึ้น ส่วนเป้าหมายสินเชื่อหรืออื่นๆก็ตั้งเป้าจะต้องทำให้ได้ไม่ต่ำกว่าปีก่อน ท่ามกลางจีดีพีที่เติบโตได้ต่ำกว่า"