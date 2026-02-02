ปิดตำนาน Garrett Jin อดีต CEO BitForex ล้างพอร์ต 9 พันล้านจาก Leverage เหลือเศษเงิน 53 ดอลลาร์

สัจธรรมโลกคริปโตฯ “ได้ง่าย ก็เสียง่าย”! ปิดตำนาน ‘Garrett Jin’ อดีตซีอีโอ BitForex ผู้เคยสร้างชื่อกระฉ่อนจากการ Short ตลาดพังเมื่อตุลาคมปีก่อน ล่าสุดโชคชะตาพลิกผัน ถูกตลาดสวนกลับในเดือนมกราคม ล้างพอร์ต Long Position มูลค่ามหาศาลกว่า 270 ล้านดอลลาร์ (ราว 9 พันล้านบาท) จนหมดตัว เหลือเงินติดบัญชีไว้ดูต่างหน้าเพียง 53 ดอลลาร์ สะท้อนความโหดร้ายของ Leverage ที่ไม่เคยปรานีใคร
Garrett Jin ชื่อนี้กลับมาเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์อีกครั้ง แต่มิใช่ในฐานะผู้ชนะเหมือนเก่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ข้อมูล On-chain ได้จารึกประวัติศาสตร์ความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของวาฬรายบุคคล เมื่อพอร์ตการลงทุนของเขาถูกบังคับปิดสถานะ (Force Liquidation) จนเหี้ยนเตียน
จาก ‘ฮีโร่’ สู่ ‘ยาจก’ ใน 3 เดือน
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 Garrett Jin คือชายผู้ยืนอยู่บนจุดสูงสุด เขาเปิดสถานะ Short ดักหน้าประกาศสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (เรื่องกำแพงภาษีจีน 100%) ได้อย่างแม่นยำราวกับจับวาง กวาดกำไรเข้ากระเป๋าไปกว่า 140-200 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางซากปรักหักพังของตลาดที่ร่วงระนาว
แต่ความมั่นใจที่มากเกินไปคือหายนะ หลังจากโกยกำไรมหาศาล เขาพลิกมุมมองเป็น “Bullish” อย่างสุดโต่งในช่วงปลายปี โดยทุ่มเงินเปิดสถานะ Long (แทงขึ้น) ใน Bitcoin, Ethereum และ Solana ด้วยวงเงิน Leverage สูงเสียดฟ้า รวมมูลค่าสถานะกว่า 500-900 ล้านดอลลาร์ โดยเดิมพันว่า Ethereum จะกลับมาผงาด
31 มกราคม วันเชือดวาฬหมดพอร์ต
ทว่าตลาดไม่เป็นดั่งใจ ความกังวลเรื่องประธานเฟดและความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐฯ ได้ฉุดตลาดดิ่งเหวอีกครั้ง Ethereum ร่วงหลุดแนวรับสำคัญ ส่งผลให้สถานะ Long ของ Jin ที่แบกความเสี่ยงไว้เต็มพิกัด “ระเบิด” ทันที
ผลลัพธ์คือความย่อยยับ
1.สูญเงินไปกว่า 270 ล้านดอลลาร์ ภายในเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ (กำไรที่ได้มาเมื่อตุลาคม...หายวับไปกับตา)
2.บัญชีบนแพลตฟอร์ม Hyperliquid ที่เคยมีเม็ดเงินหมุนเวียนหลักร้อยล้าน เหลือยอดเงินคงเหลือเพียง 53 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,700 บาท)
BitForex และปม ‘Exit Scam’ เต็มไปด้วยสีเทา
Garrett Jin ไม่ใช่คนหน้าใหม่ที่ใสซื่อ เขาคืออดีตซีอีโอของ BitForex กระดานเทรดที่ปิดตัวหนีไปดื้อๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 พร้อมข้อครหาเรื่องเงินลูกค้าหายไปกว่า 57 ล้านดอลลาร์ จนถูกตราหน้าว่าเป็น Exit Scam แม้เขาจะพยายามสร้างตัวตนใหม่ในฐานะกูรูการเทรด แต่เงาอดีตและความเสี่ยงที่เขากล้าแบกรับ ก็เป็นเครื่องยืนยันตัวตนที่ชัดเจน
กรณีของ Garrett Jin คือกรณีศึกษาคลาสสิกของคำว่า “โลภมากลาภหาย” ตลาดคริปโตฯ ไม่เคยการันตีที่ยืนถาวรให้ใคร การใช้ Leverage มหาศาลอาจทำให้คุณรวยล้นฟ้าในวันเดียว แต่ก็พร้อมจะทำห้นักลงทุนหมดตัวไม่เหลือเงินแค่พอค่าข้าวแกงมื้อเดียวได้เช่นกัน