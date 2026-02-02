บลจ.ทิสโก้เปิดกองทุน TGOLD - UH เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากทองคำ

บลจ.ทิสโก้เปิด กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ อันเฮดจ์ (TGOLD - UH) เพิ่มโอกาสสร้างกำไรจากราคาทองคำโลกและกองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน ชี้ราคาทองคำมีโอกาสปรับขึ้นต่อจากความต้องการของธนาคารกลาง และนักลงทุนยังต้องการลงทุนในทองคำอย่างต่อเนื่องจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงคุกรุ่น
นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีกระแสความต้องการลงทุนทองคำจากลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนดังกล่าว บลจ.ทิสโก้จึงประกาศเปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ อันเฮดจ์ (TGOLD - UH) ความเสี่ยงระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก) เน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Goal Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวม Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ กองทุน TGOLD - UH ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่รับความเสี่ยงเรื่องค่าเงินได้ เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มหากค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่า รวมถึงตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการลงทุนระยะยาวและไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
"ในช่วงที่ผ่านมาทองคำมีบทบาทในฐานทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทยอยซื้อทองคำเข้าพอร์ตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในปีนี้จะยังมีความต้องการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เม็ดเงินจากกองทุน ETF ยังคงไหลเข้าทองคำจากแรงซื้อของนักลงทุนทั่วไป ซึ่งคาดว่าในอนาคตทองคำยังคงเป็นที่ต้องการของนักลงทุนต่อในฐานะ Safe Haven ช่วงที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ" นายสาห์รัชกล่าว
กองทุนเปิด TGOLD - UH ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมอื่นๆ ของบลจ.ทิสโก้ได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds