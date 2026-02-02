ใคร ! ผ่อนบ้านครบ 3 ปี มารีไฟแนนซ์ที่ออมสิน กับดอกเบี้ยปีแรก เริ่มต้นเพียง 0.99% สมัครเลยวันนี้ – 15 เม.ย. 69

ผ่อนบ้านมานาน ได้เวลาเปลี่ยนยอดผ่อนหนักให้เบาลง แถมสุขเพิ่มขึ้น! กับสินเชื่อเคหะ รีไฟแนนซ์ สมัครเลย คลิก >> https://to.gsb.or.th/i5o7ny
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีแรกเริ่มต้น 0.990% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.750% ต่อปี
- สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)
- สนับสนุนค่าจดจำนอง ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 200,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)
ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 16 ม.ค. 69 – 15 เม.ย. 69 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายใน 15 พ.ค. 69
- ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.195% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) อยู่ระหว่าง 0.990% - 5.945% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.415% - 4.976% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด