MPJ ขยายพื้นที่รับลูกค้าEECหนุนรายได้ปีนี้โต

เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ เปิดลานตู้คอนเทนเนอร์ส่วนขยายแห่งใหม่ บนพื้นที่ 19.37 ไร่ ในเขต EEC รองรับรองรับปริมาณการให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก 3,000 TEUs หรือทั้งปีที่ 200,000 TEUs คาดรายได้ปีนี้จากลานใหม่อยู่ที่ 60 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นเป็น 120 ล้านบาทในปี 2570
นายจีระศักดิ์ มานะตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPJ ผู้นำโลจิสติกส์แบบครบวงจรและผู้นำด้านบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์ เปิดเผยว่าในปีนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อรอการส่งออกผ่านท่าเรือแหลมฉบัง
ส่งผลให้บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาขยายพื้นที่ให้บริการด้านลานตู้คอนเทนเนอร์เพิ่ม โดยล่าสุด MPJ ได้เปิดลานตู้คอนเทนเนอร์ส่วนขยายแห่งใหม่ในพื้นที่แหลมฉบังอย่างเป็นทางการบนทำเลยุทธศาสตร์ภายในเขตส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) บนพื้นที่รวม 19.37 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ศูนย์กลางการลงทุนและการค้าระดับภูมิภาค
สำหรับลานตู้แห่งใหม่ ปัจจุบันมีลูกค้าสนใจจองพื้นที่ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และสามารถรองรับการใช้งานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก 3,000 TEUs หรือประมาณการจำนวนตู้เข้า-ออก ทั้งปีที่ 200,000 TEUs และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในปี 2569 จำนวน 60 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 120 ล้านบาทในปี 2570 นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าหลังจากเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปริมาณตู้สินค้าที่เข้ามาใช้บริการจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักให้รายได้ของกลุ่ม Container Yard เติบโตแบบก้าวกระโดด
“ความโดดเด่นของลานตู้คอนเทนเนอร์แห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือหลักของประเทศ มีความสะดวกในการให้บริการลูกค้า อาทิ ระบบขนส่งครบวงจรทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ ทำให้สามารถรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ภายใต้กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจของ MPJ ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา EEC ที่มุ่งยกระดับประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเร่งศึกษาการลงทุนในรูปแบบการให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ที่แหลมฉบัง ตามแผนนโยบายที่วางไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็ว ควบคู่กับแผนการประหยัดต้นทุน เพื่อให้การบริการขยายและครอบคลุมมากขึ้น พร้อมเตรียมลงทุนในเทคโนโลยี อาทิ ระบบซอฟต์แวร์ เข้ามาช่วยบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับกับภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในปัจจุบัน