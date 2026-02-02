A5 คืนหนี้หุ้นกู้231.3ล.ครบไม่Roll Over

แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป อวดฐานเงินแกร่ง เดินหน้าชำระคืนหุ้นกู้ชุด AFIVE262A ครั้งที่ 1/2567 มูลค่า 231.3 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ครบถ้วนและตรงตามกำหนดไถ่ถอน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569และไม่มีการ Roll Over แสดงให้เห็นถึงวินัยทางการเงินที่มั่นคง และความมุ่งมั่นในการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นกู้ในระยะยาว
นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การชำระคืนหุ้นกู้ในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงวินัยทางการเงินและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้เท่านั้น แต่ยังเป็นไปตามนโยบายการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างรอบคอบ เพื่อทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งมากขึ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย แม้ภาพรวมตลาดหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์จะยังเผชิญความท้าทาย แต่ A5 ยังคงมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง และมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจและขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริษัทเดินหน้าพัฒนาโครงการควบคู่กับการปรับกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการกระจายแหล่งรายได้ให้มีความสมดุล รองรับความผันผวนของตลาด และเสริมความแข็งแกร่งให้โครงสร้างรายได้ในอนาคต
หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือการขยายสู่ธุรกิจบริการด้านการอยู่อาศัยแบบครบวงจร ผ่านการเปิดตัว Upper Class Solution ธุรกิจบริการด้านการอยู่อาศัยระดับพรีเมียม ควบคู่กับ A5 Designธุรกิจให้บริการออกแบบ ตกแต่ง และต่อเติมที่อยู่อาศัย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจเชิงลึกในกลุ่มลูกค้าระดับลักชัวรี และมีความโดดเด่นด้านการออกแบบ
“A5 ยังคงเติบโตจากความแข็งแกร่งของพอร์ตโครงการและยอดขายรอโอนควบคู่กับการขยายสู่ธุรกิจบริการด้านการอยู่อาศัยแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการสร้างรายได้ และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว” นางสาวณิชาอรณ์ กล่าว
ทั้งสองธุรกิจจะเข้ามาเสริมโครงสร้างรายได้ของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น และสนับสนุนการเติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลักของ A5 อย่างมั่นคง
พร้อมกันนี้ A5 ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ภายใต้แบรนด์ CINQ ROYAL, Cinquième และ VANA บนทำเลศักยภาพในย่านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าเรียลดีมานด์
โดยมีมูลค่าโครงการรวมกว่า 4,320 ล้านบาท และมียอดขายรอโอน (Backlog) มูลค่า 791 ล้านบาท (ณ เดือนธันวาคม 2568) ซึ่งจะสนับสนุนการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2569 เป็นต้นไป