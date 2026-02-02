ทองในประเทศร่วงแรง! ปรับลงแล้ว 4 รอบ รวม 2,350 บาท

ราคาทองคำ (96.5%) ขายปลีกในประเทศ เปิดเช้านี้ร่วงแรงบาททองคำละ 1,650 บาท โดยล่าสุด เมื่อเวลา 10.16 น. ราคาทองมีการปรับเปลี่ยนแล้ว 4 ครั้ง รวมลดลงไปบาททองคำละ 2,350 บาท
โดยสมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.45 น. ดังนี้
- ทองคำแท่ง ขายออก บาททองคำละ 72,550 บาท รับซื้อ บาททองคำละ 72,350 บาท
- ทองรูปพรรณ ขายออก บาททองคำละ 73,350 บาท รับซื้อ บาททองคำละ 70,903.32 บาท
บทวิเคราะห์จากบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด ระบุว่า ทองโลกมีการปรับตัวลง จากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ได้ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 สู่ระดับ 97.14 หน่วย จาก 95.65 หน่วย อีกทั้งบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังคงทรงตัวที่ระดับ 4.23% สืบเนื่องมาจากสหรัฐฯ เผยดัชนี PPI / Core PPI มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์/ครั้งก่อน
ในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ โพสต์ข้อความบน Truth Social เมื่อวันศุกร์ โดยระบุว่า ได้เสนอชื่อนายเควิน วอร์ช อดีตผู้ว่าการเฟดให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดคนต่อไป สืบต่อจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดคนปัจจุบัน โดยวอร์ช มีชื่อเสียงมายาวนานในฐานะผู้คุมเข้มด้านเงินเฟ้อ (Inflation hawk) แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา วอร์ช ได้ปรับตัวเข้าหาประธานาธิบดีทรัมป์ โดยการออกมาโต้แย้งต่อสาธารณะเพื่อให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ยในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงจับตาท่าทีสหรัฐฯ-อิหร่าน หลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อน อิหร่านได้เตรียมกองเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) จะจัดการซ้อมรบด้วยกระสุนจริง ในช่องแคบฮอร์มุซในวันที่ 1-2 ก.พ.นี้
ทางด้านกองทุน SPDR ซื้อทองคำ 0.57 ตัน ในสัปดาห์ก่อน รวมสุทธิ 1,087.1 ตัน
"ราคาทองโลก ปรับตัวลง ทดสอบแนวรับที่ 4,600 ดอลลาร์ และมีการปรับตัวขึ้น จึงประเมินว่า ทองโลกมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นระยะสั้นทดสอบแนวต้าน ที่ 4,800 ดอลลาร์ และอาจมีการย่อตัวลงอีกครั้งในภายหลัง แต่หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 4,500 ดอลลาร์ ทองโลกอาจปรับฐานลงต่อเนื่อง" บทวิเคราะห์ระบุ