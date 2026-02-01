ทองคำร่วง-หุ้นปิดรอบขาขึ้น / สุนันท์ ศรีจันทรา

ตลาดหุ้นเดือนมกราคม 2569 ปิดฉากลงแล้ว และแม้ว่า บรรยากาศการซื้อขายหุ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกจะซบเซา แต่ครึ่งเดือนหลังฟื้นคืนสู่ความคึกคัก ดัชนี ฯ พุ่งทะยาน กลายเป็นปรากฏการณ์แจนยัวรี่ เอฟเฟค หรือหุ้นขึ้นเดือนมกราคมเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในหลายปีก่อนหน้า และปิดลงที่ระดับ 1325.62 จุด
เมื่อเทียบกับจุดปิดสิ้นปี 2568 ที่ระดับ 1259.67 จุด เดือนมกราคมหุ้นขึ้นมารวม 65.95 จุด หรือเพิ่มขึ้น 5.23% แต่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ มูลค่าการซื้อขายหุ้นที่ปรับขึ้นมาระดับ 5-6 หมื่นล้านบาทต่อวัน จากที่เคยทรุดลงไประดับ 3 หมื่นล้านบาทต่อวันในช่วงปลายปี 2568 และต้นปี 2569
อย่างไรก็ตาม ขาขึ้นรอบใหญ่ ซึ่งปรับตัวจากระดับต่ำสุดในเดือนมกราคมที่ประมาณ 1235 จุด ขึ้นมายืนที่ระดับ 1325.62 จุด โดยขึ้นมาประมาณ 90 จุด ดูเหมือนว่า แนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนไป เพราะหุ้นปรับตัวลงติดต่อสองวันแล้ว ปัจจัยหลักคือ นักลงทุนต่างชาติเริ่มหันมาเทขาย
ต่างชาติเป็นกลุ่มที่จุดพลุตลาดหุ้นให้สดใส โดยกลับมาไล่ซื้อหุ้นขนาดใหญ่ ผลักดันให้ดัชนี ฯ พุ่งทะยาน แต่เมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมา ต่างชาติเริ่มทยอยขายหุ้นออก แม้ขายไม่มาก แต่สามารถกดดันให้ดัชนี ฯ อ่อนตัวลงได้
ขณะที่ดัชนี ฯ รอบนี้ วิ่งมาไกลเกินความคาดหมาย และไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน จึงถึงจังหวะเวลาพักปรับฐาน
ทองคำพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรง จนทะลุ 5,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สร้างสถิติสูงสุดตลอดกาล แต่เพียงข้ามคืน ทองคำก็ร่วงระเนระนาดกว่า 11% ถอยกรูดลงมาที่ระดับ 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และไม่รู้ชะตากรรมว่า ทองคำจะเคลื่อนตัวไปทางไหน
เช่นเดียวกับหุ้นที่วิ่งมาม้วนเดียวเกือบ 100 จุด และดูเหมือนจะไปต่อไม่ได้ ถ้าต่างชาติไม่ลุยซื้อ โดยอาจกลับตัวสู่รอบขาลงตามทองคำ
ตัวเลขการซื้อขายหุ้นในเดือนมกราคมที่น่าสนใจคือ นักลงทุนสถาบันในประเทศหรือบรรดากองทุนทั้งหลาย กลายเป็นผู้ขายรายใหญ่และรายเดียว โดยเทขายหุ้นสุทธิออกมาทั้งสิ้น 29,580 ล้านบาท และกลายเป็นตัวถ่วงของตลาดหุ้น
กองทุนปักหลักขายหุ้นตลอดเดือนมกราคม ซึ่งอาจเป็นการชิงจังหวะขายทำกำไร หรือส่วนหนึ่งอาจเป็นแรงขายจากกองทุน LTF
การซื้อขายหุ้นเดือนกุมภาพันธ์กำลังเริ่มต้น ท่ามกลางบรรยากาศที่ซบเซาลง แม้จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ก็ตาม แต่ตลาดหุ้นอาจไม่ตอบรับการเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามา เพราะมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญกว่า นั่นคือนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งเริ่มเทขายหุ้นออกอีกครั้ง
ถ้าการขายหุ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นจุดเริ่มต้นของการถอยทัพ หุ้นจะตกอยู่ในภาวะที่เปราะบาง และอาจปรับฐานลงได้
ทิศทางทองคำ จะเดินไปในเส้นทางเดียวกับหุ้นหรือไม่ สัปดาห์นี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนเฝ้าระวังอยู่ นอกเหนือจากผลการเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งจะเป็นการชี้ชะตาประเทศไทย แนวโน้มเศรษฐกิจไทย และความเชื่อมั่นนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย
อย่างไรก็ตาม สัญญาณในระยะสั้นสำหรับตลาดหุ้น ดูไม่ดีนัก เพราะอาจถึงจุดหมายปลายทางขาขึ้นรอบนี้แล้ว และกำลังเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง โดยมีแรงขายต่างชาติเป็นตัวทุบดัชนี ฯ
นักเก็งกำไรทองคำที่ขายไม่ทัน เจ็บหนักกันไปแล้ว นักลงทุนหุ้นที่ไม่ชิงจังหวะระบายหุ้นออกไปบ้าง อาจเสียโอกาสทำกำไรในรอบนี้