เจาะ 13 หุ้นบิ๊กแคปแสนล้านฟอร์มสด พุ่งแรงสุุดในรอบเดือนแรกของปี 2569

ภาพรวมดัชนี SET Index ในต้นปี 2569 แม้มีแรงกดดันจากการขาดปัจจัยใหม่ และความคาดหวังนโยบายดอกเบี้ยของต่างประเทศที่ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดติดลบในช่วงท้ายเดือน มกราคม 2569 แต่ภาพรวมยังคงพอไปได้ ซึ่งเมื่อส่องหุ้นใหญ่ระดับมาร์เก็ตแคป 1 แสนล้านขึ้นไป พบว่ามีหลายหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
1.IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +26.71%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +5.15%,ผลตอบแทนราคา1 ปี อยู่ที่ -13.56%,ราคา ณ 30 ม.ค.69 อยู่ที่ 20.40 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 24.50/14.60 บาท,ค่า P/E - เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 3.43%,มาร์เก็ตแคป 114,536.86 ล้านบาท
2.TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +19.60%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +7.21%,ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +8.18%,ราคา ณ 30 ม.ค.69 อยู่ที่ 11.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 12.70/9.00 บาท,ค่า P/E 10.78 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.20%,มาร์เก็ตแคป 136,255.00 ล้านบาท
3.DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +18.50%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +3.54%,ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +59.53%,ราคา ณ 30 ม.ค.69 อยู่ที่ 205.00บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 232.00/51.25 บาท,ค่า P/E 129.71 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 0.22%,มาร์เก็ตแคป 2,557,132.31 ล้านบาท
4.PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +17.62%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +0.82%,ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +12.79%,ราคา ณ 30 ม.ค.69 อยู่ที่ 24.70 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 28.75/14.20 บาท,ค่าP/E - เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 2.02%,มาร์เก็ตแคป 111,368.57 ล้านบาท
5.SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +12.26%,รอบ 5วัน อยู่ที่ -1.90%,ผลตอบแทนราคา1 ปี อยู่ที่ +31.63%,ราคา ณ 30 ม.ค.69 อยู่ที่ 206.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 231.00/124.50 บาท,ค่าP/E 14.33 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 2.43%,มาร์เก็ตแคป 247,200.00 ล้านบาท
6.GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +11.98%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ 0.00%,ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -%,ราคา ณ 30 ม.ค.69 อยู่ที่ 46.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 51.25/37.75 บาท,ค่า P/E 8.53 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคป 698,437.41 ล้านบาท
7.ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +11.50%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ -0.57%,ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +22.03%,ราคา ณ 30 ม.ค.69 อยู่ที่ 349.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 354.00/259.00 บาท,ค่า P/E 24.22 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.04%,มาร์เก็ตแคป1,037,999.20 ล้านบาท
8.CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +9.44%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +3.14%,ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -42.48%,ราคา ณ 30 ม.ค.69 อยู่ที่ 19.70 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 36.00/15.80 บาท,ค่า P/E 17.08 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.05%,มาร์เก็ตแคป 118,810.70 ล้านบาท
9.PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +8.41%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +3.38%,ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -1.61%,ราคา ณ 30 ม.ค.69 อยู่ที่ 122.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 129.00/93.00 บาท,ค่า P/E 7.96 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 7.86%,มาร์เก็ตแคป 486,323.21 ล้านบาท
10.THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่ +7.19%,รอบ 5วัน อยู่ที่ +6.43%,ผลตอบแทนราคา1 ปี อยู่ที่ +124.40%,ราคา ณ 30 ม.ค.69 อยู่ที่ 7.45บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 19.40/6.65บาท,ค่าP/E - เท่า,อัตราปันผลYTD ปี69อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคป210,859.52 ล้านบาท
11.TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +6.42%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +8.41%,ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -2.52%,ราคา ณ 30 ม.ค.69 อยู่ที่ 11.60 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 13.30/10.10 บาท,ค่าP/E-เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคป 400,804.37 ล้านบาท
12.BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +6.35%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +0.60%,ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -5.10%,ราคา ณ 30 ม.ค.69 อยู่ที่ 167.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 198.50/130.00 บาท,ค่า P/E 17.70 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี69 อยู่ที่ 2.98%,มาร์เก็ตแคป 133,156.52 ล้านบาท
13.PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +6.25%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +0.74%,ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +9.68%,ราคา ณ 30 ม.ค.69 อยู่ที่ 34.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 35.00/27.00 บาท,ค่า P/E 13.02 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 6.23%,มาร์เก็ตแคป 971,141.87 ล้านบาท