กสิกรฯ คาดกรอบบาทสัปดาห์นี้ 31.00-31.80 จับตาเงินเฟ้อ-ผลเลือกตั้งไทย

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ (2-6 ก.พ.) ที่ระดับ 31.00-31.80 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดวันศุกร์ที่ 30 ม.ค. ที่ 31.37 บาทดอลลาร์
ทั้งนี้ ในช่วงต้น-กลางสัปดาห์เงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลกที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All-time high) ขณะที่ เงินดอลลาร์ขาดแรงหนุนในช่วงก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติม หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แสดงท่าทีไม่กังวลต่อการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่าหลุดแนว 31.00 ไปแตะระดับ 30.866 ซึ่งเป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบ 4 ปี 10 เดือนครั้งใหม่ (นับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2564) อย่างไรก็ดี เงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงในช่วงกลางสัปดาห์ซึ่งตลาดประเมินว่า อาจเป็นการเข้าดูแลเพื่อลดความผันผวนของเงินบาทจากทางการ และถูกกดดันต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกที่ร่วงลงจากแรงขายทำกำไร
นอกจากนี้ Sentiment ของเงินดอลลาร์ยังทยอยฟื้นตัวขึ้นในหลังการประชุมเฟดซึ่งคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.50-3.75% และมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ตลาดประเมินว่า เฟดจะยังไม่รีบปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ ๆ นี้ ขณะที่ คำพูดของรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ (ที่เน้นย้ำนโยบายดอลลาร์ฯ แข็งค่าและกล่าวว่าสหรัฐฯ ไม่ได้เข้าแทรกแซงเพื่อทำให้เงินเยนแข็งค่า) และการคาดการณ์รายชื่อประธานเฟดคนถัดไป (ที่ตลาดให้น้ำหนักไปที่นายเควิน วอร์ช) ก็เป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์ฯ ด้วยเช่นกัน
อนึ่ง กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เปิดเผยรายงานเรื่องนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและอัตราแลกเปลี่ยนของคู่ค้าสำคัญของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2569 ซึ่งในรายงานฉบับนี้ไทยถูกเพิ่มชื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มติดตามใกล้ชิด (Monitoring list) ร่วมกับญี่ปุ่น จีน เยอรมนี ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวันและเวียดนาม อย่างไรก็ดี ปัจจัยนี้ยังไม่มีผลมากนักต่อการเคลื่อนไหวของเงินบาทในช่วงปลายสัปดาห์
ส่วนในสัปดาห์นี้ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค.ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงผลการเลือกตั้งทั่วไปของไทย (8 ก.พ.)
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนี PMI และ ISM ภาคการผลิต/บริการ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร และอัตราการว่างงานเดือนม.ค. ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือนธ.ค. รวมถึงตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) (5 ก.พ.) ตลอดจนดัชนี PMI ภาคการผลิต/บริการเดือนม.ค. ของจีน ญี่ปุ่น ยูโรโซน และอังกฤษด้วยเช่นกัน